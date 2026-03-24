政府剔除《蘋果日報》相關3間公司登記即告解散　列「受禁組織」

署理行政長官會同行政會議今（24日）根據《香港國安法》，命令公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，自公司登記冊中剔除。政府發言人表示，公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關3間公司自公司登記冊中剔除，同日刊憲公告，該3間公司即告解散，並已成為「受禁組織」。



公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關3間公司自公司登記冊中剔除，經刊憲後該3間公司即告解散。圖為2020年8月10日，警方拘捕黎智英後，派過百警力到壹傳媒大樓搜查。（資料圖片/羅君豪攝）

政府指，《香港國安法》訂明，公司、團體等法人或者非法人組織因犯該法規定的罪行受到刑事處罰的，應責令其暫停運作或者吊銷其執照或者營業許可證。由於《蘋果日報》相關3間公司已被法庭依法定罪處罰，政府有責任就《蘋果日報》相關3間公司執行《香港國安法》的相關規定。

保安局局長在2月11日分別向《蘋果日報》相關3間公司發出書面通知，讓其就保安局局長擬向行政長官會同行政會議提交有關《公司（清盤及雜項條文）條例》的建議作出申述，並在2月25日收到該3間公司的董事確認該3間公司均沒有任何申述。

公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關3間公司自公司登記冊中剔除，經刊憲後該3間公司即告解散。（資料圖片/李澤彤攝）

政府表示，考慮到案件的所有相關情況，包括《蘋果日報》相關3間公司的定罪以及其所犯罪行的嚴重性，以及保安局局長的建議後，署理行政長官會同行政會議今日（24日）作出命令，公司註冊處處長將《蘋果日報》相關3間公司自公司登記冊中剔除。

政府發言人表示，公司註冊處處長已將《蘋果日報》相關3間公司自公司登記冊中剔除，經刊憲後該3間公司即告解散，並已成為「受禁組織」，任何人從事《維護國家安全條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括以受禁組織的幹事或成員身份行事；向受禁組織提供任何形式的援助等，一經定罪，最高可處罰款1,000,000港元及監禁14年。

發言人又指，政府會繼續堅定不移維護國家安全，全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，有法必依、執法必嚴、違法必究，並呼籲社會大眾不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。

黎智英於去年12月被裁定勾結外國勢力罪等罪成，被判囚20年。（資料圖片）

「黎智英案」中，黎智英和《蘋果日報》相關3間公司被控共3項危害國家安全罪行，控罪包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及／或複製煽動刊物罪」。法庭在2025年12月15日裁定黎智英和《蘋果日報》相關3間公司全部控罪罪名成立。及後，法庭在今年2月9日就案件作出判刑。其中，《蘋果日報》相關3間公司各被判罰款3,004,500港元。