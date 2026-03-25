藝術中環開幕　匯聚117畫廊及逾500位藝術家　規模歷屆之最

香港藝術月的重點盛事——ArtCentral（藝術中環）周三（25日）至下周日（29日）在中環海濱舉行。本屆規模為歷屆之最，匯聚117間畫廊及逾500位來自香港、亞洲與世界各地的藝術家，門票現已公開發售。



年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

藝術中環展會總監Corey Andrew Barr於周二（24日）的展會預覽中表示，欣然宣布第十一屆藝術中環正式開幕，並衷心感謝首席合作伙伴大華銀行及港府「文化藝術盛事基金」的鼎力支持。藝術中環今年將進一步強化展會作為思辨平台的角色，不僅擴大來自香港與亞洲的多元聲音，也聚焦呈現來自更廣地域、正共同塑造全球藝術版圖的資深藝術家與領先畫廊。

大華銀行（香港）行政總裁鄭濬稱，很榮幸與這個藝術博覽會攜手走過10年。這段長久的合作關係，充分體現了雙方在培育藝術人才，以及支持香港創意交流與藝術生態長遠發展方面的共同承諾。

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

藝術家專題Central Stage全新登場

本屆展會中，約三成展出由香港藝術家與畫廊呈現，其餘來自更廣泛的亞太地區。本屆展會由鄭得恩再度擔任畫廊項目策展人，聚焦支持新興畫廊與藝術家。今年全新登場的藝術家專題Central Stage ，呈現近期獲重要文化機構認可而備受矚目的藝術家，其創作曾亮相國際大型展覽與週期性展會，並獲得重要公共委託、收藏與獎項，6位特選參與的藝術家將呈現其代表性作品。

至於Neo展區則為首年及次年參展的畫廊提供重要平台，呈現正邁入創作關鍵階段的藝術家。本屆Neo參展畫廊分別來自香港、北京、上海、台北、東京等地。

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

展出五組全新兼具規模裝置作品

藝術中環進一步確立「異體雕塑及裝置項目」作為藝術家突破展位框架、實現更大尺度創作的平台。2026年度將展出五組全新兼具規模的裝置作品，其中三組由香港藝術家呈獻。

本屆創意項目由容穎怡策劃，著眼於當代社會與虛擬生活中所生成的張力與親密關係， 並以新興亞洲聲音與深具影響力的創作者為核心，勾勒出區域文化景觀的多重面向。 其中，藝術中環委約香港的新媒體藝術家侯嘉琪，為今年展會創作大型裝置《折迴0.01》(2026)，延伸了她對數位身體於情感、感知與科技層面的持續探問。

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

設表演節目及多場演講對話等

另外，表演節目「長夜與極晝」將每天於Central Theatre上演，回望人工智能時代的時間感如何被改寫，借用極地地區極端的晝夜循環，作為人類對「時長」感知轉變的隱喻。

今年度影像藝術節目「房間裡的泡泡」將展現區域性與國際當代影像創作的多元面貌，關注人際互動的細膩之處與意義建構的思辨脈絡。展期期間，並將舉行多場演講對話，為觀眾提供與藝術家、策展人及業界領袖交流的機會。

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

大華銀行展出大型水墨藝術裝置

此外，藝術中環首席合作伙伴大華銀行，將展出由該行委約香港藝術家凌佩詩創作、全新的大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026）。此裝置結合凌佩詩多年來對細胞圖像的視覺研究，以及近年於劍橋大學進行的相關科學研究成果，構築成一座沉浸式的雕塑花園。

參觀者亦可於「大華銀行藝術空間」的專屬展區，欣賞2025年「大華銀行年度水墨藝術大奬」得獎作品展及「大華銀行年度繪畫比賽」區域精選展。另外，大華銀行亦於展會內的Central Theatre舉辦《解讀不可讀之物：當文字化為圖像》研討會。

年度藝壇盛事Art Central於3月25日至29日在中環海濱舉行，匯聚117間畫廊及逾500位世界各地藝術家，規模為歷屆之最。（主辦方提供圖片）

金沙中國首度進駐

金沙中國首度亮相香港藝術月，以「聯合合作伙伴」進駐藝術中環，成為首家參與此國際藝壇盛事的澳門綜合旅遊休閒企業。藉着金沙藝廊（Sands Gallery）向國際舞台推介3位澳門當代青年藝術家，展現澳門藝術新浪潮，包括李英維、梁子毛，及廖克敏。

另外，藝術中環與印尼文化藝術國家人才管理計劃（MTN Seni Budaya）合作呈獻「Rising Currents」策展項目，匯聚八間領先印尼畫廊參與。Chance AI則以「創新伙伴」亮相，於展會首度推出實時交互模式Chance LIVE，化身現場的智能解讀夥伴，為觀眾提供即時的藝術結構分析與文化語境洞察。