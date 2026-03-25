警長妻指鄰居噪音　後指警失職港九新界警區均投訴　現求司法覆核

時任警長之妻居於紀律部隊宿舍時，指樓上住戶在單位內打籃球及跑步等造成噪音，她受到滋擾，多番投訴不獲理，曾到天台企圖輕生，卻被拉回單位及送院。警長之妻認為警隊處理不當，並有疏於職守，向警方投訴警員處理不當，惟警方認為警員並無過失，於是她再投訴處理其投訴的小隊，卻同樣未覺有警員不當，警長妻繼而再作投訴，結果九龍、新界及警察投訴課均有作投訴，卻全未有裁定有警員有過失。警長妻不服，昨(24日)要求司法覆核。



申請人為王佩玲，建議答辯人為警務處處長。

申請人王佩玲不服向多個警區訴後均未被接納，入稟高等法院求司法覆核。(黃浩謙攝)

指樓上單位傳出打籃球移動家具的聲音

入稟狀指，王的丈夫為時任警署警長梁世昌（音譯），二人同住秀茂坪紀律部隊宿舍。自2019年11月起，他們受到樓上不時傳出的聲音滋擾，包括拍打籃球、跑步、跳躍及移動家具的聲音，該單位的住戶同為警署警長。

王稱她曾因受噪音滋擾曾企圖輕生

王及其夫多次投訴，秀茂坪警區亦就此作調查，惟最終未有跟進。王稱她受到噪音的強烈滋擾，曾意圖在宿舍天台自殺。她在事件中極度不滿警方的作為，於2020年12月30日向投訴課投訴，並警察課九龍第4隊負責，王有就此兩度錄取口供。

王不滿圖自殺時被拉回及送往醫院

王的投訴內容包括：認為警方疏忽職守，未有恰當地處理及跟進投訴程序，當王嘗試自殺時，警員卻粗暴地把她拉回室內，並錯誤地引用《精神健康條例》把她送到醫院醫治。

投訴警失職終判警無過失

警方至2022年5月6日通知王，其投訴只被列為「須知會投訴」，即指其投訴非涉及刑事罪行，或嚴重失職，認為涉事警員並無過失。王不服，發電郵要求覆核，警方再為她進行兩個錄影會面，警隊最終維持原有決定。

向新界區投訴九龍區小隊失職

另外，王在2021年8月26日，亦曾向新界投訴警察課投訴為她處理投訴的九龍第4隊，並由新界第1隊負責。王的丈夫於2023年5月代表王跟進。同年7月，王的丈夫亦有出席錄影會面，指九龍第4隊疏忽職守。新界1隊在2024年1月4日回覆王，認為警員並無過失。

投訴再被拒轉求港島區跟進

王的丈夫在在2023年7月6日再代表其妻，就新界1隊的調查程序失當向投訴課投訴。本次投訴轉介至港島4隊跟進，其後其投訴再被列為「須知會投訴」，即未發現有嚴重失職或過失。

最終仍被裁定只屬須知會投訴

警方其後在2026年1月以信件通知王，指他們是根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》第11章，將其投訴列作「須知會投訴」，警方已考慮過其投訴內容的細項，認為當中不涉警員過失。

認為警方決定越權及不合理

王認為警員在把她的投訴都列為「須知會投訴」，有法律上有錯誤，亦違反《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，屬違例或越權，亦不合理，遂要求法庭下令撤銷警方決定，並她在2023年7月的投訴，列為「須匯報投訴」，及下令處長須重新考慮。

案件編號：HCAL625/2026