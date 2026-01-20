前警長騙貸款被判社服令　未履行被收押5周　官准延1年完成服務

警長向警察儲蓄互助社隱瞞債務，藉以騙取貸款約6.2萬元，另在申請延遲退休時訛稱沒有欠債。他早前承認代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐罪，被判處220小時社會服務令。惟他沒完成社服令要求，警長被還押約5星期後，案件今（20日）於西九龍裁判法院再判刑，主任裁判官蘇文隆接受感化官建議，給予被告多一次機會，下令延長社會服務令1年，讓被告完成。



被告林江龍（48歲，前警長）被控1項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，指他作為警長，於2021年4月27日，在港意圖在「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」的債務申報表格，作虛假陳述，即聲稱他沒有未償還債務；及從未受個人自願安排的規限，意圖誤導香港警務處。

被告林江龍在西九龍法院獲准延長一年完成社服令。

被告稱願意做好社會服務令

被告今在庭上表示，他已被羈留約5個多星期。蘇官問他會否「做番好」社會服務令，被告答：「我願意。」蘇官接納感化官報告，認為可給予被告多一次機會，下令再給予被告一年時間完成社會服務令。

案件編號：WKCC 4557/2024