前警長隱瞞欠債被判社服令　涉違令未履行責任　還押至下月再判

前警長隱瞞個人債務申請延遲退休，並騙得香港警察儲蓄互助社（遮仔會）向他批出逾6 萬元貸款。警長本年2月承認代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐罪，被判220 小時社會服務令，惟他違反該命令。他今（30日）於西九龍裁判法院再訊，主任裁判官蘇文隆將案件押後至明年1月20日，以待為被告索取感化及社會服務令報告，期間被告須還押候訊。



被告林江龍（前警長）被控1項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，指他作為警長，於2021年4月27日，在港意圖在「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」的債務申報表格，作虛假陳述，即聲稱他沒有未償還債務；及從未受個人自願安排的規限，意圖誤導香港警務處。

被告林江龍未有履行社會服務令，今在西九龍法院被還押。(資料圖片)

林另被控1項欺詐罪，指他於2018年7月30日，在港欺騙香港警察儲蓄互助社，有一份申請表日期為2018年7月30日的貸款申請表上，未披露他所有未償還債務，意圖詐騙誘使該互助社向他批出62,280元貸款。

案情指，在2021年4月底，被告向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，在申報表格上訛稱他沒有任何未償還債務，亦從未受「個人自願安排」所規限。

廉署後來接獲貪污投訴，經調查後發現，被告申請時尚欠兩間財務公司及儲蓄互助社債務共約24萬元，並曾經受「個人自願安排」所規限。

被告同時承認他於2018年7月底，向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞他當時在兩間財務公司欠債約71萬，誘使儲蓄互助社向他批出貸款。

案件編號：WKCC4557/2024