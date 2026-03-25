亞洲50最佳餐廳｜中環大班樓、「永」奪冠亞軍　6間香港餐廳上榜

「亞洲50最佳餐廳」2026今（25日）晚上在紅磡嘉里酒店舉行，冠亞軍分別由香港的「大班樓」及「永」獲得，兩間餐廳均是去年三甲，排名各升一位，擊敗去年首位、來自曼谷的「Gaggan 」。本港今年共有6間餐廳入圍，較去年減少一間。旅發局主席林建岳表示，非常高興香港餐廳取得驕人成績，連同早前公布的《香港澳門米芝蓮指南 2026》及《黑珍珠餐廳指南》，香港超過 200 間餐廳列入國際美食榜，印證香港作為亞洲 「美食之都」的地位。



「大班樓」在「亞洲50最佳餐廳」中排名第一。（官方YouTube截圖）

「永」在「亞洲50最佳餐廳」中排名第二。（官方YouTube截圖）

排名第一的大班樓位於中環威靈頓街，被網民稱作「全港最難預約」的餐廳，於去年「亞洲50最佳餐廳」中排名第二。大班樓由葉一南於2009年在上環靜巷九如坊開辦，他曾於澳洲經營多家成功的亞洲餐廳，後來回到香港投入科技產業。葉一南表示，第二次獲選為「亞洲最佳餐廳」是整個團隊的莫大榮耀，這份肯定加上香港餐廳在今年榜單所創下的驕人成績，反映當今香港餐飲文化的深度與多元性。

「大班樓」在「亞洲50最佳餐廳」中排名第一。（旅發局提供圖片）

「大班樓」在「亞洲50最佳餐廳」中排名第一。（旅發局提供圖片）

至於排名第二的「永」，同樣位於中環，餐廳去年於「亞洲50最佳餐廳」中排名第三，「永」主廚暨創辦人為鄭永麒，他曾於接受傳媒訪問時表示，經營餐廳長盛不衰的秘訣，就是始終如一及熱情待客。

至於其餘4間榜上有名的香港餐廳，分別為：

24. Neighborhood

32. Estro

35. Caprice

46. Mono

旅發局指，連同「亞洲 50 最佳餐廳」第 51 至 100 位名單，香港共有 10 間餐廳打入亞洲100強 ，當中 6 間躋身頭 50 位，除了首兩席的大班樓及永，Neighborhood（第 24 位）、Estro（第32 位） 、Caprice（第 35 位）及 MONO（第 46 位）亦榜上有名。其餘四間上榜餐廳分別為Ta Vie（第 68 位）、Vea（第 70 位） 、Andō（第 88 位）及 Amber（第 90 位） 。