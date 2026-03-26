歌手黃峻熙以私照迫前度復合　報告揭黃曾吸大麻　官表關注押後判

撰文：陳蓉
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英皇娛樂前歌手黃峻𤋮（原名：黃子晉）涉上門找前度復合被拒時，威脅要發布女方的私密照，早前承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，案件原訂今（26日）在西九龍裁判法院判刑，辯方律師指被告的相關報告均不適用，裁判官朱文瀚即補充指他亦關注報告提及被告保釋期間依賴毒品，認為他守法意識薄弱，律師即指被告受網絡攻擊，農歷年間受朋友影響才食大麻，又指若報告都不適合，希望可考慮判緩刑。朱官質疑被告有長期依賴毒品情況，把判刑押後至4月9日，期間為被告索取進一步感化及戒毒所報告。

被告黃子晉（20歲，報稱學生）被控於2025年8月26日，在荃灣麗城花園某室外，威脅會發布女事主X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾。

被告黃子晉，曾以黃峻熙之名出度當歌手。
被告黃子晉曾是英皇娛樂旗下的新晉歌手。
被告黃子晉認曾用前度私密照迫女友復合。(陳曉欣攝)
法庭早前為被告黃子晉索取的報告，提到黃有毒品問題。(陳曉欣攝)

律師指報告都不適合　官補充有提及毒品

代表黃的律師今陳詞指，法庭早前為被告索取社會服務令及感化等5份報告，但認為報告內容都不適合。裁判官朱文瀚補充指，報告內容不正面，因為提及被告有依賴毒品。

律師指被告已有所反思

律師續求情指，被告在過去的兩星期失去自由，已感到後悔，覺得愧對家人及朋友，令他們失望。被告在還押時有所反思，學會珍惜，明白許多平常的事物都不是理所當然。

承受巨大壓力有朋友影響下食大麻

律師又指，有關被告吸食大麻的情況，稱被告因案件承受巨大壓力，在農曆新年間受朋友影響吸食毒品，他現已明白這並非解決問題的好方法，惟被告未滿21歲，應盡量考慮判監以外的選項，若多份報告都不適合，希望法庭可考慮判緩刑。

官質疑是長時間依賴毒品

朱官認為，被告的吸毒問題應被重視，他有依賴毒品的情況，亦是在保釋期間犯事，反映其守法意識非常薄弱。如被告在索取一系列報告期間都被驗出有毒品，反映他似乎不止是一次半次吸食，而是有長時間依賴，法庭更關注如何解決其吸毒的問題。

辯方望法庭考慮判緩刑

辯方律師力陳，被告承受網上的攻擊，網民幸災樂禍而感壓力。被告家人望可判處緩刑，亦會全力支持被告更生，有信心可以監管被告，同時已找到醫生願協助他戒毒。如果法庭不考慮緩刑，則希望考慮索取戒毒及進一步感化報告。

被告到事主X家拍門求復合

案情指，被告與事主X曾是情侶，已交往2年。在2025年7月，X向被告提出分手，但被告拒絕並要求復合。案發當日下午約3時，被告到X的家門外，不斷按門鐘和大叫，X開門後，被告情緒激動，多次撼頭埋牆，又企圖衝入X的家。X大驚推開被告，被告仍不肯離開。X之後通知友人報警。

被捕後反指事主多次背叛令其心理障礙

被告同日下午6時被捕，警誡下稱沒打算發布涉案影片，亦承認在1個月前與X分手，因為X多次背叛，令他有心理障礙。涉案影片在得到X的同意下拍攝。

曾發訊息給X時提及攬炒

警方調查發現，被告在X開門前曾發送多條訊息給X，包括：「開唔開門」、「I post now」，一張Threads草擬貼文的截圖，內有X的裸體影片，問：「唔開？」被告之後開始由10倒數至2，問X：「驚？攬炒？」，「係咪唔開？」、「posted」、「bye」。

案件編號：WKCC 3784/2025

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