宏福苑有業主促開業主大會　合安：最快4月開簡介會交代工作進度

宏福苑五級大火後政府解散原有法團管委會，並委任合安管理有限公司為管理人，至最近有業主聯署要求政府協助及督促合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。



合安今日（26日）表示，一直全力推進各項工作，預計最快於4月中下旬安排簡介會，詳細交代各項工作進度，至於有關召開業主大會的要求，合安指會按照《建築物管理條例》（第344章）規定處理，並正尋求法律意見。



近日有業主聯署要求政府協助並督促合安召開業主大會，讓居民就屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等事宜，直接提問並獲即時解答。（資料圖片／夏家朗攝）

合安今日在「宏福苑業主立案法團的委任管理人」官方網上平台指，一直全力推進各項工作，包括審閱由前任管理公司移交的大量文件、審視法團賬目、分析各項與法團相關的文件，並已聘用專業人士提供協助，並在網上平台定時發放工作進度，也有設立專用電郵，與居民保持溝通聯絡。

合安亦就三項事宜作出交代：

有關大維修基金退款安排：

按業主供款情況制定可行分配方案 研究適時退款予業主

合安指，大維修基金屬業主共同財產，合安正就基金結餘進行梳理，並會按業主供款情況，制定可行的分配方案及技術處理細節，研究適時退款予業主的安排，並會在準備妥當後第一時間向全體業主交代。

各項按金退款安排：

會安排將全數退回

就個別業主曾繳付的裝修按金及儲物室按金，合安會安排將全數退回。具體退款流程同樣會在準備妥當後立即公布。

舉行簡介會及召開業主大會事宜：

召開業主大會會按規定處理 正尋求法律意見

合安預計最快於4月中下旬安排簡介會，詳細交代各項工作進度。至於有關召開業主大會的要求，合安會按照《建築物管理條例》（第344章）的規定處理，並正尋求法律意見。