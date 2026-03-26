港島東西聯網4.1起合併為香港島聯網　將整合兒科婦產科等服務

醫管局今日（26日）表示，4月1日起，港島東及港島西醫院聯網將合併成香港島醫院聯網，服務該區120萬人口。部份服務會因應人口老化整合，例如兒科及婦產科，醫管局行政總裁李夏茵強調，「不會減少服務」。



醫管局行政總裁李夏茵（左）表示，將因應人口老化整合兒科及婦產科，但不會無緣無故減少服務。（林子慰攝）

港島東西聯網合併 仍可就近求診 李夏茵：不會東轉去西

港島東聯網及港島西聯網將於今年4月1日起合併為香港島聯網。現任港島西醫院聯網總監李德麗，將出任香港島聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監。

醫管局行政總裁李夏茵表示，合併旨在整合聯網管治架構，藉助優勢互補提升整體服務質素。新成立的香港島聯網將包括14間醫院及18間門診診所，服務當區120萬市民。

她說在整合過程中，絕大多數病人均可以繼續於就近的醫院就診，包括急症室服務、家庭醫學門診服務、以及使用量高與複雜性較低的一般專科服務，「理論上應該不會發生在港島東看醫生突然轉去港島西，或由西去東的情況」。

醫院管理局今日公布，李德麗醫生將由4月1日起，獲委任為香港島醫院聯網總監、瑪麗醫院及贊育醫院行政總監。（醫管局圖片）

兒科及婦產科服務將整合 李夏茵強調「唔會少咗服務」

她又指出，將集中於特定醫院處理部份需求較低，或需特殊臨床技術的治理程序，例如瑪麗醫院器官移植服務，以及東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療服務等。部份專科服務或因人口老齡化於指定時間表整合，包括兒科及婦產科等，李夏茵強調，「我哋唔會少咗服務，只不過喺背後安排上會有執整，但唔會無啦啦呢個聯網冇咗服務」。

醫管局早年擬於東區醫院增設500張病床，被問合併聯網後是否仍維持計劃，李夏茵表示隨着人口及服務需求等變化，「當日預算的服務是否還需要那麼多？將適時更新」。