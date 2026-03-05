深圳三甲醫院｜深圳體檢28推介！醫管局銜接+可用醫療券+預約方法

深圳三甲醫院2026｜近年有不少港人會北上進行體檢《香港01》「好食玩飛」整合提供體檢套餐的深圳三甲醫院，有部分醫院支援香港長者醫療券，亦有醫院與香港醫管局標準銜接，並設有粵語講解。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳三甲醫院 體檢服務完整名單 港人可經微信預約

三甲醫院是內地「三級甲等醫院」的簡稱，屬於中國《醫院分級管理辦法》中最高等級的醫院。三甲醫院評審嚴格，需在由省級衛生行政部門評定的1000分制的考核中需獲得900分以上才可獲得三甲資格。

不少香港人都會到深圳的三甲醫院進行體檢。截至2026年，深圳共有超過32家三甲醫院，其中28間設有獨立體檢中心，大部分更可以經網上預約，只需使用微信小程式搜尋「健康160」，或搜尋醫院官方微信公眾號或小程式即可進行預約，過程方便快捷。不過要注意掛號時必須攜帶回鄉證，部分醫院亦可使用醫療券。

深圳三甲醫院——福田區

深圳三甲醫院【1】香港大學深圳醫院

香港大學深圳醫院體檢服務提供個人化體檢方案、包含健康風險評估、身體檢查、化驗、影像學等。醫院設有專門的體檢中心，提供粵語專業醫生報告解讀及健康干預，且與香港醫管局標準銜接。

香港大學深圳醫院（資料圖片／盧翊銘攝）

地址：深圳市福田區海園一路1號

交通：深圳灣公園站步行5分鐘

＊支援醫療券



深圳三甲醫院【2】北京大學深圳醫院

北京大學深圳醫院是深圳頂尖綜合醫院，設備極為先進。體檢項目包括一般檢查、抽血、超聲波、肺部X光／CT、心電圖等，並提供檢後報告分析。

地址：深圳市福田區蓮花路1120號

交通：景田站步行10分鐘

＊支援醫療券



深圳三甲醫院【3】深圳市第二人民醫院

深圳市第二人民醫院是深圳首批三甲醫院之一，亦是深圳大學的首家附屬醫院。其體檢中心服務包含超聲波、肺部X光、癌症指標、肝腎功能、心電圖等健康檢查，並設有先進的影像學及生化檢測設備。

地址：深圳市福田區筍崗西路3002號

交通：黃木崗站步行5分鐘



深圳三甲醫院【4】中山大學附屬第八醫院

中山大學附屬第八醫院體檢涵蓋常規體格檢查（內／外／眼／耳鼻喉）、抽血檢測（肝腎功能、血脂、血糖、甲功、腫瘤標誌物）、影像學檢查（彩超、CT）及內鏡檢查等。

地址：深圳市福田區深南中路3025號

交通：福田站步行10分鐘



深圳三甲醫院【5】深圳市中醫院

深圳市中醫院體檢服務結合傳統中醫與現代醫學，包含常規檢測（血／尿常規、肝腎功能、心電圖、超聲、胸部CT）及特色中醫體檢，如經絡檢測、紅外熱成像、中醫體質辨識，提供個性化調養方案。

深圳市中醫院（官方圖片）

地址：深圳市福田區福華路1號

交通：華強南站步行5分鐘



深圳三甲醫院【6】深圳市婦幼保健院

深圳市婦幼保健院的體檢服務以婦幼特色為主，包含女性專項體檢（宮頸／乳腺癌篩查）、婚前孕前檢查、優生優育體檢、更年期體檢。

地址：福田區紅荔路2004號

交通：通新嶺站步行5分鐘



深圳三甲醫院【7】廣州中醫藥大學深圳醫院

廣州中醫藥大學深圳醫院體檢中心提供中西醫結合的全面體檢服務，包括彩超（肝膽胰脾、甲狀腺、乳腺、血管）、心電圖、胸部CT、化驗檢查（血尿常規、肝腎功能、腫瘤標誌物）以及獨特的中醫體質辨識和調理方案。

地址：福田區北環大道6001號

交通：景田站步行18分鐘



深圳三甲醫院【8】深圳新風和睦家醫院

深圳新風和睦家醫院是唯一可使用醫療券的私立試點醫院，體檢服務提供高階且全面的國際標準健康檢查，包含肝腎功能、心電圖、各部位超聲波、癌症指標篩查、低劑量肺部電腦斷層、骨密度檢查及醫生講解報告等。

地址：深圳市福田區福強路4012號

交通：沙尾站步行3分鐘

＊支援醫療券



深圳三甲醫院——羅湖區

深圳三甲醫院【9】深圳市人民醫院

深圳市人民醫院是深圳歷史最悠久的三甲醫院，體檢套餐涵蓋肝腎功能、心電圖等基礎項目，以及彩超、腫瘤標誌物、CT、骨密等高級篩查，能夠適應不同年齡和需求。

地址：深圳市羅湖區東門北路1017號

交通：翠竹站步行3分鐘



深圳三甲醫院【10】深圳市羅湖區人民醫院

深圳市羅湖區人民醫院是距離羅湖口岸最近的醫院，更特設「港澳居民健康中心」。體檢套餐內容涵蓋心電圖、三高檢查、肝腎功能、甲狀腺、超聲波檢查及胸部X光或CT檢查。女士另提供乳房檢查、HPV檢測，而男士套餐則包含前列腺檢查、13-14項腫瘤標誌物及癌症篩查。

地址：深圳市羅湖區友誼路47號

交通：人民南站步行5分鐘



深圳三甲醫院【11】深圳市中西醫結合醫院

深圳市中西醫結合醫院體檢套餐包含基層體檢、進階專項篩查、以及結合傳統中醫特色的體質評估，涵蓋肝腎功能、血脂血糖、心電圖、胸部X光或CT腹部及甲狀腺彩超、腫瘤標記物篩查，並有醫生講解報告。

地址：深圳市寶安區沙井街道新沙路528號

交通：沙井站步行18分鐘



深圳三甲醫院【12】華中科技大學協和深圳醫院

華中科技大學協和深圳醫院是南山區規模最大、設備最先進的公立三甲綜合醫院。醫院的體檢套餐包含基礎健檢、專項癌症篩查、肝腎功能、心電圖、腹部超音波及X光等。一般體檢包含血糖、血常規、肝腎功能、尿液檢測及影像學檢查。

華中科技大學協和深圳醫院（官方圖片）

地址：深圳市南山區桃園路89號

交通：桃園站步行1分鐘



深圳三甲醫院【13】南方醫科大學深圳醫院

南方醫科大學深圳醫院體檢套餐涵蓋常規體檢、高端VIP體檢、青年體檢及專項篩查。核心項目通常包括血液檢查）、心電圖、胸部CT、腹部彩超（肝膽胰脾）、甲狀腺/乳腺/子宮附件超聲、物理檢查等，更特設無痛胃腸鏡！

地址：深圳市寶安區新湖路1333號

交通：新安站步行3分鐘

＊支援醫療券



深圳三甲醫院——龍崗區

深圳三甲醫院【14】深圳市龍崗中心醫院

深圳市龍崗中心醫院擁有獨立的體檢大樓，體檢套餐包含體格檢查、影像學檢查、專項檢測、血常規、肝功能、腎功能等檢測。

地址：深圳市龍崗區龍崗大道（龍崗段）6082號

交通：雙龍站步行8分鐘



深圳三甲醫院【15】北京中醫藥大學深圳醫院

北京中醫藥大學深圳醫院的體檢套餐結合中醫優勢，包括中醫體質評估、超聲波、骨密度、腫瘤標記物及CT檢查等。針對中老年人或高風險人群，提供胸部CT、頸動脈超聲、無痛胃腸鏡、高端防癌套餐等檢查。

北京中醫藥大學深圳醫院（官方圖片）

地址：深圳市龍崗區體育新城大運路1號

交通：大運中心站步行8分鐘



深圳三甲醫院【16】深圳市龍崗區人民醫院

深圳市龍崗區人民醫院是位於龍崗中心城區域的大型綜合醫院，體檢中心包含血液檢查、尿常規、幽門螺旋桿菌、心電圖、肝膽脾胰及泌尿系超聲、胸部X光或低劑量螺旋CT等。

地址：深圳市龍崗區愛心路53號

交通：回龍埔站步行8分鐘



深圳三甲醫院【17】深圳市第三人民醫院

深圳市第三人民醫院體檢套餐包含基礎的物理檢查、血尿便常規、肝腎功能、血糖血脂、肝膽胰脾彩超、心電圖及胸部CT等項目。部分體檢套餐另涵蓋腫瘤篩查、骨密度、性激素、胃幽門螺旋桿菌檢測等深入影像及生化檢查。

地址：深圳市龍崗區布瀾大道29號

交通：石芽嶺站步行15分鐘



深圳三甲醫院【18】深圳市龍崗區婦幼保健院

深圳市龍崗區婦幼保健院主要針對女性、孕前、幼兒的體檢，提供常規健康檢查、婦科專項檢查，以及血尿常規、超聲波、心電圖及相關防癌篩查等常規體檢。

地址：深圳市龍崗區中心城中心路6號

交通：黃閣坑站步行12分鐘



深圳三甲醫院【19】深圳龍城醫院

深圳龍城醫院的體檢套餐主要包含基礎理學檢查、血尿常規、肝腎功能、血糖血脂、心電圖、彩超及胸部X光等項目。男士另提供骨密度、前列腺檢查，女士則提供婦科專項及乳腺檢查。

地址：深圳市龍崗區龍崗中心城晨光路23號

交通：吉祥站步行12分鐘



深圳三甲醫院【20】中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院

中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院專注於防癌體檢，體檢套餐通常包含腫瘤標記物篩查、胸部低劑量CT、腹部超聲、肝腎功能、甲狀腺功能等全面檢測，並會針對早期癌症篩查提供深入分析。

地址：深圳市龍崗區寶荷路113號

交通：寶荷站步行5分鐘



深圳三甲醫院——寶安區

深圳三甲醫院【21】深圳市寶安區人民醫院

深圳市寶安區人民醫院體檢中心提供基礎及多樣化體檢套餐，涵蓋臨床檢查、實驗室檢驗及影像檢查，可以因應性別及年齡調整套餐內容。

深圳市寶安區人民醫院（官方圖片）

地址：深圳市寶安區寶城17區新安二路118號

交通：新安公園站步行5分鐘



深圳三甲醫院【22】深圳市寶安區中醫院

深圳市寶安區中醫院體檢套餐結合中醫辨識與現代醫學影像，除了涵蓋基本檢查，還包含肝膽胰脾超聲、乳腺/子宮附件超聲、甲狀腺功能、碳13呼氣、胸部CT、MRI、血/尿常規及腫瘤標誌物等。

地址：深圳市寶安區新安四0路25號

交通：上川站步行10分鐘



深圳三甲醫院【23】深圳市寶安區婦幼保健院

深圳市寶安區婦幼保健院的體檢套餐主要針對基礎、婦科專項、孕前及尊享健檢。體檢重點項目包括乳腺或甲狀腺超聲、子宮附件超聲、碳13呼氣試驗、CT胸部平掃、血尿常規、肝腎功能等項目。

地址：深圳市寶安區中心區玉律路56號

交通：寶安站步行10分鐘



深圳三甲醫院——其他區

深圳三甲醫院【24】阜外醫院深圳醫院

阜外醫院深圳醫院的具體檢套餐內容包含基礎體格檢查、重點心血管篩查、血常規、尿常規、肝腎功能、血糖等，並會有專家解讀報告。

地址：深圳市南山區朗山路12號

交通：朗山路站步行5分鐘



深圳三甲醫院【25】深圳市龍華區人民醫院

深圳市龍華區人民醫院的體檢套餐主要包含血尿常規、肝腎功能、心電圖、DR胸片、內外科、五官科檢查及肺癌及胃癌早期篩查，更提供提供 5G+智慧體檢，報告解讀極快！

地址：深圳市龍華區建設東路27號

交通：龍華站步行15分鐘



深圳三甲醫院【26】龍華區中心醫院

龍華區中心醫院的基礎體檢套餐通常包含內外科、血常規、尿常規、肝腎功能、空腹血糖、心電圖、DR胸部正位片及腹部彩超等，深入套餐另涵蓋甲狀腺、腫瘤標誌物篩查等檢查。

龍華區中心醫院（官方圖片）

地址：深圳市龍華區觀瀾大道187號

交通：觀瀾站步行3分鐘



深圳三甲醫院【27】深圳平樂骨傷科醫院

深圳平樂骨傷科醫院的體檢套餐除了包含基本身體檢查、慢性病篩查、血液檢查及全身超聲波，還包含骨密度檢查、頸腰椎X光等骨科檢查。

地址：深圳市坪山區坑梓街道蘭竹西路128號（總院區）

交通：坑梓站車程5分鐘



深圳三甲醫院【28】中國科學院大學深圳醫院

中國科學院大學深圳醫院的體檢套餐包含一般檢查；血常規、尿常規等實驗室檢查；胸部正位片、腹部彩超等影像學檢查及心電圖、幽門螺桿菌檢測等專項檢查。

地址：深圳市光明區馬田街道松白路4253號

交通：公明廣場站步行10分鐘



更多深圳酒店推薦：

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜東門酒店｜福田酒店｜小梅沙酒店｜大梅沙酒店

更多大灣區酒店推薦：

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略