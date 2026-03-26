貿發局前人力經理無申報應徵者為親妹　兼評合適受聘　姊妹同被控

一名貿發局時任人力資源經理涉嫌在招聘時，無申報應徵者為其妹，並評核其妹為合適受聘人選，最終獲聘。廉政公署接獲貿發局轉介貪污投訴而展開調查，二人昨日（25日）同被落案起訴，均獲准保釋，明日（27日）在東區裁判法院答辯。



一名貿發局時任人力資源經理涉嫌在招聘中隱瞞利益衝突，不申報應徵者為其妹，對方最終獲聘。廉政昨日起訴二人。（資料圖片）

被告41歲廖綺瑩，為貿發局時任人力資源部經理，被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；其妹廖綺霖32歲，貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

事發於2023年11月，廖綺瑩為活動策劃及客戶服務組助理經理一職進行招聘，其工作包括篩選應徵者的個人履歷表、安排面試、在面試中評分、商討薪酬待遇方案，以及向應徵者發出聘用書。

任面試官申報不認識親妹 評為「合適受聘人選」

該項招聘有兩名面試官，廖綺瑩是其中一位面試官，而其妹廖綺霖為其中一名應徵者。控罪指廖綺瑩涉嫌於2023年11月29日向貿發局提交載有虛假陳述的面試評分表，當中申報她並不認識應徵者廖綺霖，意圖誤導貿發局。

廉署調查發現，廖綺瑩除了申報她並不認識其妹廖綺霖外，又在面試評分表上評核其妹為合適受聘人選。廖綺霖後來獲聘，於2024年1月入職貿發局。

另外兩項控罪分別指，廖綺瑩及廖綺霖涉嫌分別於2024年3月及2月向貿發局提交載有虛假的外間利益申報表，當中申報沒有家庭成員或親屬在貿發局工作，意圖用以誤導貿發局。廉署調查發現，兩名被告從來沒向貿發局申報其親姊妹關係。