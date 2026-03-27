宏福苑｜居民執拾與聽證會撞期　政府稱如有困難未上樓可另再安排

大埔宏福苑火災發生至今滿4個月，政務司副司長卓永興周五（27日）表示，將於4月20日至5月4日，分三輪安排宏志閣以外7座大廈居民上樓執拾個人物品。不過，政府安排的時間，與第三輪獨立委員會的時間完全重疊。政務司副司長辦公室沒直接回應為何「撞期」，僅表示居民如有困難致未能如期上樓執拾，可向「一戶一社工」提出，待今輪上樓安排完成後，再安排上樓執拾。



政務司副司長卓永興今日（27日）表示，將於4月20日至5月4日分三輪安排宏志閣以外的7座大廈居民上樓執拾個人物品。（賴卓盈攝）

政府周五（27日）公布宏福苑七座大廈居民的執拾安排，當中宏新閣最先，居民最快可於4月20日上樓，其後兩輪將每日開放兩幢樓宇，順序為宏昌閣、宏仁閣、宏道閣、宏泰閣、宏建閣、宏盛閣。

宏福苑居民回家執拾時間表：

．4月20日至4月22日：宏新閣

．4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

．4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

．4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

．5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



不過，政府早前公布大埔宏福苑火災獨立委員會，第三輪七場聽證會的日期，在4月20日至4月30日舉行，時間與居民回家執拾物品的安排，完全重疊。

第三輪七場聽證會的日期：

1. 4月20日（星期一）

2. 4月21日（星期二）

3. 4月22日（星期三）

4. 4月23日（星期四）

5. 4月24日（星期五）

6. 4月27日（星期一）

7. 4月30日（星期四）



政務司副司長辦公室：如有困難 今輪完成後再上樓

政務司副司長辦公室回覆稱，居民如有特別原因或實際困難致未能在安排的日子返回單位執拾，可以向「一戶一社工」要求政府在其他日期再作安排。政府將會因應接獲的要求和所涉的座數、樓層等，安排5月4日後的適當日子，即在這次上樓安排完成之後， ，讓這些居民再有機會上樓執拾。