宏福苑長遠安置｜房屋局推專題網站　涵樓換樓單位數目、呎數分布

政府早前公布以現金或「樓換樓」方式收購宏福苑7幢受災樓宇的業權。房屋局今日（27日）公布，宏福苑長遠居住安排方案專題網站已經推出，一站式提供與方案有關的最新資訊和消息，方便宏福苑業主隨時瀏覽及查閱。



政府早前公布以現金或「樓換樓」方式收購宏福苑7幢受災樓宇的業權。（夏家朗攝）

房屋局指，專題網站臚列「特設銷售計劃」的詳細資訊，如計劃下每個屋苑提供的單位數目和呎數分布等，亦介紹「解說專隊」的服務站，以及隊員制服和工作證樣式等資料，同時包括常見問題和政府回應，方便居民和各界查閱及了解詳情。房屋局會適時更新專題網站的各類資訊，包括新聞稿和社交媒體帖文，藉以便利宏福苑業主更清楚掌握方案的各種資料。

政府上月下旬公布宏福苑長遠居住安排方案，涵蓋收購宏福苑A至G座業主的業權，並設立「特設銷售計劃」，預留共3,900個香港房屋委員會及香港房屋協會的單位，供已向政府出售業權的業主選購或「樓換樓」。

3月2日起，由房屋局統籌的過百人「解說專隊」亦已開始直接聯繫業主，向他們解釋政府收購業權和各個居住方案的細節，並及時解答業主的疑問。宏福苑業主如對方案有任何查詢，除可與專責其個案的專隊成員聯絡外，亦可致電查詢熱線2129 8133。