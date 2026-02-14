生育題｜中產夫婦圓三孩夢　稱經濟規劃要趁早　月花逾萬栽培子女

本港生育率下跌，撫養3個孩子是「逆流而上」的決定。30多歲的中產夫婦Serene和Japheth，結婚8年，三個孩子現在分別6歲、4歲、1歲。為了讓子女有更舒適的居住空間、鋪路報讀心儀學校，他們在8年間四度搬屋，最終搬入名校林立、靠近Serene工作地點的九龍塘。教育開支也不輕，每月兄妹興趣班費用便達1.7萬。



三孩家庭是丈夫Japheth的夢想，他認為，經濟條件和陪伴時間是生育重要考慮，在工作選擇和理財上及早規劃，才能達到目標。太太Serene則表示，享受三孩家庭樂的同時，亦代表放下部份個人享樂，過程辛苦有時，快樂有時，「純粹真係鍾意小朋友你先會做。」



（新一代生育選擇題系列之二）



30多歲的夫婦Serene和Japheth，婚前已規劃生育3名子女。（夏家朗攝）

哥哥Jacob和妹妹Jase分別6歲和4歲。（夏家朗攝）

弟弟Javan最近學會行路。（夏家朗攝）

從事保險的Serene和Japheth 2018年結婚，育有3名孩子。Serene依次介紹，哥哥Jacob 6歲，就讀小學1年級，性格較内斂，喜歡捉棋；妹妹Jase 4歲，就讀幼稚園K1，性格較固執，喜歡游水；弟弟Javan 1歲，最近學會行路，性格尚待觀察，喜歡笑。

他們聘請兩名工人姐姐，一個負責家務，一個負責照顧孩子。夫妻間也分工明確，爸爸較多接送子女上學，並負責他們的個人成長；媽媽負責照顧一家的起居飲食。

二人說，這份母職工作繁重，光是計劃規劃孩子的日程表和三餐已是「大工程」，「佢哋每日返學幾點起身，返嚟後有咩做，有咩興趣班，要送去邊，然後如果學校有考試默書，我都要安排佢哋時間表，同工人姐姐溝通⋯⋯」Serene習慣利用工作時的碎片時間處理家務，例如在休息時訂購家中雜貨、與工人姐姐溝通，把一家人照顧妥貼。

兩夫婦分工明確，爸爸較多接送子女上學，並負責他們的個人成長；媽媽工時較彈性，負責照顧一家的起居飲食。（夏家朗攝）

每日夜晚，Japheth下班回到家，一家5口齊聚一堂，「失控場面」常常上演。

佢哋好鍾意同一時間嗌我，妹妹可能問：『媽咪你睇我畫得靚唔靚？』哥哥可能話：『媽咪我肚餓啊！』佢（先生）又話搵唔到啲嘢係邊⋯⋯ 三孩母親Serene

為圓三孩夢想 及早規劃工作及財務

家庭生活吵吵鬧鬧，不過他們說能見到孩子成長，是最快樂的事。

Japheth和Serene均喜歡孩子，Japheth中學已萌生養兒育女的想法，二人結婚前已協議將來生育3個孩子。他說這是他夢想之一，「我細個生活圈入面，好多朋友都係3個，我覺得好有趣，好熱鬧。」

這個夢想亦影響他選擇工作，他2014年入行保險業，一來是認為收入較可觀，二來工作時間彈性，可預留更多時間陪伴孩子。他說，知道三孩家庭支出大，年輕時都不會胡亂用錢，「應使得使」，才變相支持到現有生活，「你話大富大貴一定唔係，但就夠嘅，唔會太大壓力。照顧小朋友真係好大開支，時間都比我預期中多。」

Japheth中學已萌生養兒育女的想法，和太太結婚前已協議將來生育3個孩子。（夏家朗攝）

居住空間需求增須四次搬屋 搬入九龍塘為鋪子女升學

要養育三孩，安樂窩的空間是條件之一。Serene和Japheth剛結婚時，住九龍灣淘大花園一個兩房單位；後來哥哥Jacob出生，想到要請工人、添置嬰兒床等，二人搬到將軍澳一個三房單位；妹妹Jase出生後，他們再請多一名工人，又搬到一個稍大50呎的單位；最後弟弟也出生，加上哥哥妹妹長大，他們就搬到九龍塘一個三房單位，月租約3萬。

一家搬屋四次，除了空間需求，校網也是考慮因素。九龍塘位於41校網內，是多間傳統名校的集中地。二人曾想過幫Jacob報讀區內的名校，之後亦打算為Jase報讀區內的心儀學校，「考學校唔一定考到，起碼有個校網做後備。」好在Jacob在自行派位階段，已獲另一心儀名校直資小學錄取。

Jacob和Jase每星期各上不同興趣班。（夏家朗攝）

6歲哥哥每周上七個興趣班 4歲妹妹每周三個

名校入學競爭激烈，不少學生都「十八般武藝」。Japheth憶述，為了準備兒子升小，他們一開始就揀選教育理念貼合心儀小學的幼稚園。此外，他們亦幫孩子報讀不同興趣班，包括籃球、游泳、普通話及英文，「唔會額外上好多，但如果我哋見到學校需要，或者對佢小學發展有必要，都會提前畀佢接觸。」

現在Jacob和Jase各上不同興趣班：Jacob星期一至日分別學結他、英文、數學、普通話、鋼琴、畫畫、游泳；Jase就星期二四學游泳，星期三上數學班，星期六學跳舞。

Serene表示，希望讓孩子探索自己的興趣，過程中也樂見孩子學得開心。她說，現今講求全人發展，面對社會AI發展，讀書非唯一出路，更要透過興趣班，發掘他們的強項與專長，找出能投放熱誠的地方。

我覺得讀書唔係唯一出路；我哋係要畀佢嘗試多啲唔同事物，發掘小朋友興趣，增加佢自信，呢個係最重要。 三孩母親Serene

經濟條件是生育重要因素 視乎能力選擇供養方式

Serene計算，兄妹二人每月在教育上的開支，合共達兩萬多元，當中，他們的興趣班至少花費約1.7萬。他們認為，興趣班只是額外加乘，父母的陪伴才是孩子成長最關鍵的因素。Japheth說：「如果我哋只係擺資源落去上堂，佢哋唔會鍾意。」

每逢周六日，二人均會陪兄妹上興趣班，即使有工作在身，也會互相協調，不會缺席。Japheth說:「如果我哋陪佢去，佢會enjoy好多。佢會知爸爸媽媽唔係迫佢去，而係同我一齊去玩。」

Serene認為資源固然重要，但用心陪伴，並非很有錢才做到，「如果我有能力，我就畀佢，但我覺得唔好去比較；去圖書館借書都係唔需要錢，但背後係你願意每日同佢用30分鐘、60分鐘去講故事，呢啲唔係用錢買得到。」

妹妹Jase星期二四學游泳，星期三上數學班，星期六學跳舞。（夏家朗攝）

Serene和Japheth月入合共達6位數，算中產家庭，亦能應付孩子種種開支。但他們亦同意生育孩子的成本不菲，舉例育兒初期，每月光奶粉已需千元，孩子長大後還要繳交最基本的學費、書簿費、膳食費等。

Japheth認同「貧賤夫妻百事哀」，所以生育規劃十分重要，稱身邊就有夫婦因生育前未計劃好預算，導致關係變差，變相影響孩子成長，認為經濟是生育必要考慮之一。

倡增男性侍產假 減少生育助力

至於政府兩萬元現金獎勵，他們認為可應付嬰兒用品等短期需要，但只能作為「Bonus（額外津貼）」，不足以作為生育誘因。

Japheth認為，增加男性侍產假或能減少家庭生育阻力。現時《僱傭條例》只容許男性僱員放5日侍產假，很多情況需要母親自己照顧嬰兒，或額外花錢請人幫忙，變相在經濟壓力和母親情緒壓力中形成兩難。

「人類聰明咗」傾向不生育 但家庭樂難以替代

除了外在因素，他們認為，新一代重視個人生活、養兒防老觀念消失，也是出生率下跌要因。Serene說，「我覺得係人類聰明咗，所以選擇唔生。」

她稱，享受家庭樂的同時，代表要放下部分個人享樂。她身邊很多沒有生育的朋友，每年四處旅行、滑雪，活得自由自在，「唔生小朋友，你人生有好多嘢可以做，可以過自己想過嘅生活。」

Serene和Japheth認為，能見證孩子成長是最快樂的事。（夏家朗攝）

而他們選擇「逆流而上」，生3個孩子，原因莫過於喜歡跟小朋友相處。每日二人回到家，3個孩子撲入懷中，是他們最快樂的時刻。