生育選擇題｜學者料本港墮生育陷阱　倡延免稅期、增資助托兒服務

香港「少子化」嚴重，2025年全年出生登記數字為31,714宗，創歷年新低，對比2015年共60,803宗出生登記，去年數目大幅跌近五成。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，重視個人自由、育兒開支高昂、住屋環境有限、教育競爭激烈等，是港人不願生育的原因。



他估計，去年本港總生育率或已跌至0.75或以下，可能已墮入「生育陷阱」，倘社會沒重大改變，單靠政府政策難令生育率回升。他建議政府延長子女免稅年期，從子女出生首2年延長至6年甚至12年，提升收入較高家庭的生育意願。教育大學社會政策講座教授周基利則建議政府就家庭友善政策立法，並增加資助托兒服務。



2025僅不足3.2萬新生嬰兒 創歷史新低

新生嬰兒數目自2017年起連續六年下跌，政府2023年推出「組合拳」鼓勵生育，包括向新生兒父母發放2萬元現金獎勵等。其後2023年及2024年出生數目連續兩年回升，分別錄得33,288宗及36,767宗，不過2025年又回落至31,714宗，按年跌逾一成。

對比10年前、即2015年共60,803宗出生登記，去年數目大幅跌近五成，是1961年以來新低，僅為1963年高峰114,600名的27.2%，不足三分一。

學者稱「一孩」「無孩」成主流 料香港墮生育陷阱

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，社會整體生育意願下降，2024年錄些微升幅，或可歸因於「龍年效應」，部份信奉傳統生肖文化的父母提前在該年誕下「龍子」，但願意生育的家庭數目並沒增加。

現代社會重視個人自由 不婚或晚婚致生育窗口變窄

根據家計會2022年進行的調查，大約25%已婚婦女育有兩名子女，27%有一名子女，而沒有子女的達43%，比2017年增加約一倍。參與該調查的葉兆輝指，數據代表社會現時以「一孩」或「無孩」家庭為主，「我哋以前就話『兩個就夠晒數』，現在根本就唔會夠數。」

他認為，現代社會重視個人自由，對結婚和生兒育女的觀念改變。而部份港人不婚或晚婚，令生育窗口變窄，「有部份人唔去生，唔係一個compromise（妥協），係佢嘅choice（選擇）。」此外，香港育兒成本高、居住空間有限、學習壓力高等，也是部分家庭不願生育的原因。

葉兆輝表示，以去年只有不足3.2萬名初生嬰兒計算，香港總生育率可能跌到0.75或以下，或已跌入生育陷阱，即單靠政府政策難令生育率大幅增加。

政府推2萬元現金獎勵 學者稱難鼓勵生育

政府2023年起推出「組合拳」鼓勵生育，包括向新生兒父母發放2萬元現金獎勵、將子女基本免稅額和出生年度的額外免稅額提高至13萬，並由26/27課稅年起，延長初生子女額外免稅額多一年；房屋方面，有年滿一歲或以下嬰兒的家庭，可獲減一年公屋輪候時間、房委會亦推出「家有初生優先選樓計劃」，預留單位予有3歲以下嬰兒的家庭。

教育大學社會政策講座教授周基利認為，2萬元現金獎勵對鼓勵生育的作用不大，「佢只係一個獎勵，就好似長者生果金，你唔會覺得靠一千元可以維持到生活。」他指，香港面對兩難局面，一方面由於其低稅率，難以像北歐國家等有多項福利，一方面難以扭轉生育困局。

多個地區推現金獎勵 日本發放至孩童18歲

現時其他國家都有推出現金獎勵等經濟支援鼓勵生育，但分多次發放。以内地為例，2025年起，就每名孩子發放每年3,600人民幣，即約4,077港元補貼，直至孩子3歲。

台灣就生育補助一次發放10萬元新台幣，約24,800港元，另外每個家庭可就第1胎每月領5,000台幣（約1,240港元），第2胎6,000台幣（約1,490港元），第3胎以上7,000台幣（約1,738港元），直至孩子6歲。韓國每月為0至8歲兒童發放10萬韓元，為約540港元津貼，而待產母親可獲一筆過 200 萬韓元，即約10,800港元生育津貼。

新加坡每半年發放一次津貼，一孩和二孩每人每次可獲1.1萬新加坡元，約68,000港元，三孩或以上每人每次1.3萬元，即約80,400港元，直至孩子6.5歲。而支援時間最長的是日本，除了一次發放50萬日元，約25,500港元生育補貼，亦會每月向每個0至3歲孩童發放1.5萬元日元，約760港元，3至18歲每月1萬元，即約510港元。

房屋方面，多地亦推出住屋支援。其中新加坡制定育兒優先配屋計劃，懷孕中及已有1名子女的新婚夫婦可獲優先權，購買資助出售房屋單位。已育有至少3名子女的家庭，可在第三名子女優先配屋計劃下獲得優先權。

葉兆輝認為，即使新加坡推出多項福利，在住屋上亦支援家庭，但其總生育率仍然只有大約1.1 。「即係係高收入同亞洲區而言，低生育率可能已經係不變的事實，無論你有樓冇樓都會發生。但你有樓，會發生得慢啲。」

調查稱約3至4成婦女「搖擺狀態」 視乎社會環境決定生育

既然整體生育率下跌難以扭轉，港府可如何減緩跌幅？葉兆輝表示，根據過往調查，本港有約3成婦女堅定表示不願生育，3成堅定表示會生育，餘下3至4成處於搖擺狀態，是政府應該針對的對象，「佢哋嘅情況係，我要返工、要供樓，但我好鍾意小朋友，但我屋企又咁細，咁可能本來想生兩個，變生一個甚至唔生。」葉稱，這類婦女普遍教育程度較高、有一定事業，但未算富裕。她們生育與否，很視乎政府政策、社會環境如何。

學者倡延子女免稅額 就家庭友善政策立法

他建議政府延長子女免稅年期，從子女出生首2年延長至6年甚至12年。他指，由於香港生育人數不多，相信此舉對稅收影響不大，但或能增加此類收入較高家庭的生育意願。長遠而言，他希望香港能建立家庭友善政策，包括推出彈性上班時間，便利婦女照顧孩童等。

周基利亦指，現時香港的家庭友善措施只屬鼓勵性質，建議政府就此立法，「你一日唔立法，都未必有影響。現在係一個福利，之後可能變一個權利。」他並表示，基層家庭較重視托兒服務，希望生育之後仍能工作，維持收入水平，建齡政府投放資源，再增加資助托兒服務。