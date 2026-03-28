旺角50年公友祥手雕麻雀今結業　多人臨別買麻雀　老闆做到冇停手

屹立旺角上海街半世紀的老店「公友祥手雕麻雀」，因業主收回舖位，於今日（28日）最後營業，不少舊客前來領取最後一批訂貨，也有新客臨別專程來光顧，購買散裝麻雀留作紀念，甚至有人買了部份麻雀後，又折返再入手多套散裝麻雀，稱用作送給移居海外的家人，「希望可以保留呢啲傳統文化。」



由於顧客絡繹不絕，老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤坐在店內做到冇停手，來到最後一日營業，他仍要執起雕刻刀、金晴火眼去雕麻雀。店舖今晚7時關門結業，高潤勤終於可以放下雕刻刀，開始退休生活。他說從事手雕麻雀40多年，「真係好耐好耐冇放過假」，打算去旅行和休息一段時間。



在這間自七十年代扎根於此的老店，老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤多年來以一刀一刻，為顧客修補、訂製手雕麻雀。（洪芷菁攝）

結業前夕，不少舊客前來領取最後一批訂貨，也有新客專程光顧，購買散裝麻雀留作紀念。（洪芷菁攝）

屹立旺角上海街近50年的「公友祥麻雀」，因業主收回舖位，於今日（28日）結業。在這間自七十年代扎根於此的老店，老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤多年來以一刀一刻，為顧客修補、訂製手雕麻雀。來到最後一日營業，不少舊客前來領取最後一批訂貨，也有新客專程光顧，購買散裝麻雀留作紀念。

高潤勤表示，今日大約有30至40人來取貨，部份顧客要求在散裝麻雀上雕刻名字。其間，顧客人流絡繹不絕，高潤勤與妻子都做到冇停手，尤其他不時在櫃枱執起雕刻刀，金睛火眼為顧客手雕散裝麻雀。

對於未來，高潤勤表示感到無奈，「始終做咗咁多年」，突然退下來，有點不捨。不過，店舖今晚7時關門結業，他便可以放下雕刻刀，開始退休生活。他說從事手雕麻雀40多年，「真係好耐好耐冇放過假」，打算去旅行和休息一段時間，「純粹清靜吓先」。

在這間自七十年代扎根於此的老店，老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤多年來以一刀一刻，為顧客修補、訂製手雕麻雀。（洪芷菁攝）

現場有不少市民趁最後營業日前來，其中林小姐花了不到500元購入四套散裝麻雀，三套送給移居海外的家人，一套留給自己珍藏。她更特意為店舖「打卡」留念，感嘆傳統工藝買少見少，「都希望可以保留呢啲傳統文化。」

本身不打麻雀的鄭小姐則挑選了兩隻麻雀，一隻「八萬」，她說「都係中國人嘅意頭」，另一隻是花牌，同樣圖個意頭。她指這類手作愈來愈式微，租金是最大敵人，擔心同類小店難以生存，「因為我可以講係呢個年代的人，所以就買呢個紀念。」

屹立旺角上海街近五十年的「公友祥麻雀」，因業主收回舖位，於今日（28日）結業。（洪芷菁攝）