Lovecraft結業｜港產手工啤酒兩奪國際獎　兩難關致須暫別6年業務

【結業潮／手工啤酒／精釀啤酒】精釀手工啤酒品牌H.K. Lovecraft宣布，由於一直面對財務挑戰，加上創辦人林浩熙需要處理健康問題，即將停運。翻查資料，該品牌成立於2018年，廠房位於青衣、佔地一萬平方呎，各項投施投資額逾4,000萬元，創辦人曾分別在美國及德國潛心鑽研釀酒，更完成大師級釀酒師課程（Master Brewer Program），成為全港首位獲得該資格的釀酒師。



香港大型精釀啤酒廠H.K. Lovecraft宣布結業。（H.K. Lovecraft網頁圖片）

香港大型精釀啤酒廠H.K. Lovecraft宣布結業。（H.K. Lovecraft FB圖片）

結業因持續的財務挑戰及創辦人健康問題

「H.K. Lovecraft」公布，由於過去數年一直面對持續的財務挑戰，創辦人兼釀酒師林浩熙（Perry）正經歷需要全心投入處理的健康問題，儘管他曾努力兼顧事業及個人狀況，但最終仍要暫別業務。如任何人士有興趣接手租約，或購買專業設備可與他們聯絡。

翻查資料，H.K. Lovecraft是香港一間大型精釀啤酒廠，成立於2018年，廠房設於青衣佔地一萬平方呎，更引進德國頂尖設備品牌BrauKon釀酒系統，各項設施的投資額超過4,000萬元。

H.K. Lovecraft創辦人林浩熙在德國完成大師級釀酒師課程。（H.K. Lovecraft網頁圖片）

創辦人曾在美國及德國修讀釀酒課程 成「大師級釀酒師」

創辦人林浩熙為一名土生土長的八十後，他中學畢業後前往美國就讀軍校，機緣巧合下品嚐到craft beer，發現不同於餐廳釀造的啤酒，於是他在美國完成學業後，再到德國潛心鑽研釀酒，涉及科學、工程及生物研究等領域。

林浩熙先在美國芝加哥知名的西貝爾技術學院（Siebel Institute of Technology）修讀釀酒課程，再到德國慕尼黑百年釀啤酒學校杜門斯學院（Doemens Academy）潛心鑽研釀酒，涉及科學、工程及生物研究等領域，更完成大師級釀酒師課程（Master Brewer Program），成為全港首位獲得該資格的釀酒師。

H.K. Lovecraft業務範圍包括主力製作拉格啤酒。（H.K. Lovecraft FB圖片）

兩款產品曾獲德國柏林國際啤酒賽殊榮

最後林浩熙學成歸來回港設廠，並將德國模式搬至香港，揚言建立屬於香港人的品牌H.K. Lovecraft。業務範圍包括主力製作Lager（拉格啤酒），即低溫熟成技術製作的啤酒，通常釀造時間相對較長，需時約6至8周。

其中Lovecraft釀造的Fire Bringer及Space Rock，曾分別在2019年德國柏林國際啤酒賽中，榮獲Vienna Lager口味銅獎及Rauchbier口味金獎。