旺角47年手雕麻雀店「公友祥」因業主收舖3.28結業　老闆暫定退休

屹立旺角上海街47年的「公友祥麻雀」，近日宣布因業主收回舖位，即將將本月28日結業。有關消息傳開，引來不少舊雨新知到場光顧，店方今日忙得不可開交。



老闆兼手雕麻雀師傅高潤勤自18歲入行，為人生第一份工，至今已在「公友祥」度過40多年，當他收到業主通知要收舖後，曾嘗試找尋其他舖位，惟未有心儀之地，決定暫時退休。人生的黃金打拼時期，都在這個小舖位度過，突然要離開，高潤勤慨嘆感到不捨及失落：「做咗幾十年，一日到晚都做，突然之間冇咗工作，點都有失落感。」



屹立旺角近50年的公友祥麻雀因業主收舖，將於3月28日結業。（林子慰攝）

位於旺角上海街的「公友祥麻雀」，由高潤勤的師傅創立，再由高潤勤接手經營，至今已有47年歷史。店方昨日貼出通告，指因業主要收回舖位，將於3月28日結業。手雕麻雀師傅高潤勤是第二代店長，由店舖初開便入行做學徒，到90年代繼承師業，再到現今決定結業退休，已有40多個年頭，可以說是陪着該店長大，見證旺角一帶變遷。

結業消息一出，引來不少舊雨新知到場光顧，老闆娘忙著招呼客人，老闆則在旁偷空雕刻麻雀。（林子慰攝）

上海街曾是不少洋服店的聚集地，惟時代變遷，市民後來大多購買現成西服，不再追求手工訂製，現時上海街已變成售賣建築材料的店舖為主。手雕麻雀亦面臨同樣困境，高潤勤表示，「啱啱入行嗰陣已有機製麻雀，不過就未係好流行，舖頭一開始都係賣手雕麻雀為主」，後期機製麻雀成為主流，「公友祥麻雀」亦隨時代引入機製麻雀，一副售價約800元至900元，相較5,000元的手雕麻雀便宜許多。

高師傅一雙巧手，只需幾分鐘便可雕刻一隻麻雀。（林子慰攝）

打得麻雀多，總有幾隻會甩色或不見了，不少人會到手雕麻雀舖補回缺失的麻雀。高師傅一雙巧手，只需幾分鐘便可雕刻一隻麻雀，客人通常幾日後便可拿到麻雀，再度「決戰四方城」。

除了雕刻麻雀外，高師傅亦提供訂製服務，客人可以在空白的牌面上自行選擇雕刻的字眼或圖式。（林子慰攝）

除了雕刻麻雀外，高師傅亦提供訂製服務，客人可以在空白的牌面上自行選擇雕刻的字眼或圖式。結業消息一出，今日即有不少舊雨新知到舖頭買麻雀及訂製手雕麻雀，高師傅不時需要招呼客人，不時又要抽空雕麻雀，忙得不可開交。高師傅表示：「有得做就做，最多我勤力啲啫。冇客嚟，我想做都冇得做」。

高潤勤解釋今年年頭收到業主要收舖的消息，要求3月搬遷。他們曾在附近尋覓舖位，未找到心水舖位。（林子慰攝）

不過，是次結業並非因「做唔住」，高潤勤解釋今年年頭收到業主要收舖的消息，要求3月搬遷。他們曾在附近尋覓舖位，惟「唔啱心水」，「 好難搬去大舖，我又唔知搬去邊，舖租太貴我又食唔起」。對於結業，他直言不捨及忐忑，「做咗幾十年，一日到晚都做，突然之間無咗工作，點都有失落感」。

多年前曾在此購買麻雀的林先生知悉結業消息後，隨即到店購買機制台灣麻雀，售價約780元。（林子慰攝）

多年前曾在此購買麻雀的林先生知悉結業消息後，隨即到店購買機製台灣麻雀，售價約780元。他表示親友都很滿意「公友祥麻雀」的麻雀，是次因搬屋，故想買多副麻雀放於家中，以備不時之需。

「贏盡天下」及「鋪鋪自摸」皆為手雕麻雀，現時售價一套4隻麻雀為160元。（林子慰攝）

現時全店產品皆有優惠，平時一副800元至900元的麻雀，現時賣600元至700元、手雕單隻麻雀約50元。不過，「公友祥」就未能再提供手雕全副麻雀服務，老闆表示，「一副麻雀需時3個月，而家唔夠時間做了」。