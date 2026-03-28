兒童醫院6歲男童氣管插管連接頭脫落　一度心臟驟停　醫管局調查

香港兒童醫院發生醫療事故，一名患有罕見病的6歲男童星期三（25日）進行全身麻醉後，需插喉及接駁呼吸機支援治療。惟患者翌日早上心臟驟停，醫護人員發現其氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後病人回復心跳，現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受臨床監察。



醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件，將於8星期內完成調查報告並提出改善建議。



香港兒童醫院發生醫療事故，一名患有罕見病的6歲男童手術後翌日氣管插管的連接頭脫離，心臟驟停16分鐘。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

男童被發現氣管插管連接頭脫落 一度心臟停搏 16分鐘後回復心跳

香港兒童醫院發言人今日（28日）表示，一名患有罕見病的6歲男童於去年12月24日入院，本周三（25日）接受全身麻醉的介入程序，程序完成後，病人計劃轉送兒童深切治療部接受監察，並需插喉及接駁呼吸機支援治療。醫護人員以藥物鎮靜病人，而病人神智清醒。

翌日（26日）早上7時29分，有護士發現病人心臟驟停，醫護人員立即為病人進行急救。同時，醫護人員發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，病人於早上7時36分回復心跳。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟停搏。

病人其後曾經出現抽搐情況，經抗癲癇藥物治療後已受到控制。院方為病人初步進行腦神經相關檢查，未發現有異常情況。病人現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受緊密的臨床監察。

兒童醫院：已呈報事件及與病人家長解釋 醫管局正循各方向調查

發言人指，院方非常關注事件，已與病人家長會面，解釋有關情況，並會繼續為他們提供所需協助。院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，並即時採取措施，加強監察兒童深切治療部需要呼吸機支援的病人。

醫管局會就事件成立根源分析委員會，循各個方向詳細調查事件，包括但不限於病人臨床治理與支援，及醫療儀器與消耗品的運作程序等。委員會將於8星期內完成調查報告並提出改善建議。