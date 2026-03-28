香港七人欖球賽下月啟德上演　紀念50周年特邀首屆隊長亮相開球禮

【香港國際七人欖球賽2026／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園／國泰】香港國際七人欖球賽將於4月17至19日在啟德主場館上演，適逢賽事50週年，中國香港欖球總會（欖總）今日（28日）在賽事發源地香港足球會舉行開球儀式，並邀請首屆七欖港隊隊長包萊特（Bob Lloyd）出席。



中國香港欖球總會（欖總）今日（28日）在賽事發源地香港足球會舉行紀念活動。（大會提供圖片）

1976年3月28日是香港國際七人欖球賽首屆開幕日，為紀念賽事50週年，欖總今午重返當年比賽場地的香港足球會，邀請當屆男子港隊隊長包萊特及多名現役男、女子港隊成員，一同參與特別鳴哨和開球禮，模擬首屆參賽隊伍入場儀式。

包萊特（藍帽者）主持開球儀式，慶祝香港國際七人欖球賽邁向50週年。（大會提供圖片）

現年83歲的包萊特表示，「回顧當年，我們完全沒料到這項賽事會發展成今天的規模，同樣也沒想到欖球運動的發展至現今模樣。如今，男、女子欖球員的表現都非常出色。欖總當初所做的一切都非常明智。看看這項運動如今的發展，奧運會和世界系列賽都取得了成功，這一切都是由香港開創的」。

現任港隊隊長蔡紀駿（James Christie）則表示，「我們從小就來看香港國際七人欖球賽，也聽過它的歷史，成為這段歷史的一部分，是我們所有人的夢想，所以我們十分期待再次上場比賽，為香港而戰。」

今屆賽事下月17至19日在啟德主場館舉行，男、女子港隊出戰銀劍賽力爭主場衛冕，今屆參賽名單將於下月12日公布。