蘇州BioBay去年4企在港上市　園區：內地藥企打破歐美壟斷

【江蘇直擊】特區政府提出把香港打造成為國際醫療創新樞紐，內地醫藥近年發展迅速，《香港01》今日（29日）到江蘇省的蘇州生物醫藥產業園（BioBay），董事長殷建國表示園區成立19年，累計15間藥企港交所上市，其中4間去年上市，認為內地藥企已打破歐美的壟斷，今年首季有約4款藥物更授權海外。



他又指，香港是很好的上市地點，園內企業能募集資金用於下一步研發及商業化，另外港府將成立的「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，估計能夠幫助藥企到港開展臨床實驗、獲批新藥證書等。



蘇州生物醫藥產業園（BioBay）董事長殷建國。（歐陽德浩攝）

BioBay成立19年 累計15間藥企港交所上市

蘇州生物醫藥產業園（BioBay）於2007年6月開園，發展至今已形成產業群，匯聚500多間企業，共15間企業已在港交所上市，其中4間於去年上市，分別是維昇藥業、映恩生物、派格生物及旺山旺水。

蘇州生物醫藥產業園（BioBay）高空俯瞰角度模型。（歐陽德浩攝）

董事長殷建國接受香港傳媒參訪團採訪時表示，一直與香港保持較密切的聯繫，有港大、中大及科大的教師及畢業生前來孵化項目，同時香港是很好的上市地點，園內企業能募集資金用於下一步研發及商業化，再通過香港走至東南亞，甚至全世界。

香港醫院高水平 有藥企與中大開展消化藥臨床實驗

殷建國指出，由於香港擁有多間高水平的醫院，臨床資源豐富，例如中大醫學院着名於腸胃肝臟科，因此園內部份藥企已針對消化類疾病藥物，與醫學院開展臨床實驗。

殷建國提到，港府將成立醫藥監管機構「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，估計能夠幫助園內藥企到香港開展臨床實驗、獲批新藥證書等。

打破歐美壟斷 今年首季有約4款藥物授權海外

殷建國又指，目前園內藥企外銷產品往海外比較順利，包括一帶一路的市場，今年首季已有約4款藥物授權至海外，甚至有部份藥物已打破歐美藥企的壟斷，例如百濟神州研發的抗癌藥澤布替尼（Zanubrutinib）在海外大賣。