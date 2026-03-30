宏福苑｜失雙親兒子「貪」真相　曾問發泡膠封窗　消防覆沒管物料

大埔宏福苑火災獨立委員會今（30日）舉行第五場聽證會，火災中痛失雙親的宏志閣居民蘇曉峯指，早在大火發生前曾致電消防處，查詢有關發泡膠封窗的問題，惟對方指大廈維修使用物料由屋宇署規管。蘇又曾向宏業查詢能否改用中空板，以取代發泡膠，但獲回覆指價格會較貴。對於早前有聲音指宏福苑居民貪得無厭，蘇曉峯在庭上回應指，「我貪的是真相及公義」，期望當居改善制度上的漏洞。



大埔宏福苑五級火（資料圖片/陳葦慈攝）

宏志閣居民蘇曉峯（鄭子峰攝）

蘇曉峯指，他於1984至1985年搬入宏福苑，與父母同住於宏昌閣，直至結婚後才購入宏志閣。他曾關注大維修使用發泡膠封窗，因知其易燃，曾致電予消防查詢。他又提到去年10月底的中環華懋大廈棚架防護網火警發生後，已擔心棚網易燃，又引述亡父當時指若發生類似的事「就死緊啦」。

聽證會上播出錄音，蘇曉峯向消防查詢用發泡膠封窗，較為易燃，對方回覆：「你考慮嘅點係？」 蘇生解釋，宏福苑正進行大維修工程，為保護窗戶，以發泡膠封窗，居民有擔心，惟對方回覆：「關於窗戶上用咩物料，就應該冇咩特別規管，但你都可以作出投訴，我哋都可以mark人嚟睇睇，睇物料係咪合規格。」

蘇曉峯億述曾加入WhatsApp群組「宏福大圍修監察組」。根據聽證會上的紀錄，2024年9月13日他向宏業指，用中空板比發泡膠好，詢問是否能否改用，但有人回應指中空板較貴，他回應指已向消防作出投訴，消防會派人巡查。至9月30日，他仍未得到消防署的答覆，故再向其查詢。

+ 31

消防稱大廈維修使用物料由屋宇署規管

聽證會上播放蘇曉峯訴9月30日的投訴錄音，他再解釋擔心發泡膠封窗易燃，「遮住每個單位嘅每一隻窗」，消防指：「冇規管窗咩物料點封住，可能可以問屋宇署。」蘇回應指，擔心宏福苑會發生如同像英國大廈的大火。職員再稱：「大廈維修使用物料，由屋宇署規管，或係再問他們有沒規定，幫你看看。」他其後無再向政府部門跟進。

至火警發生當日的下午3時07分，他接獲亡母來電說大火，她和爸爸落樓。未幾，亡母說「今次死啦」，然後便聽不到她的聲音，一直叫她都無回應。他在當場見到警察，直接告訴警員父母的情況。

首日的聽證會上播出錄音，蘇母報警時稱單位有一男一女，已滿佈濃煙：「28樓燒着咗個網，好煙、好大煙，去到我哋嗰層都燒，救命！」接聽人員問「宜家有冇唔舒服」，婆婆則稱，「我成屋都係煙，煙都唔知邊到入來，而家呢到棚燒着咗」。接線人員再回覆稱，「我哋會有人，我哋而家會有人搵你，我哋收好多電話⋯⋯」

向何偉豪家人致歉 回應聲音指居民貪得無厭：我們貪的是真相

聽證會亦披露，殉職消防何偉豪大火當日是被派往宏昌閣救出蘇的父母。蘇指，得知消息後十分難過，指當所有人逃離火場時，消防卻走進火場救人，形容他們是「百分百真英雄」。他又向何偉豪的家人致歉，請他們好好保重，又指聽證會是集體創傷的一面鏡子。

早前有聲音指宏福居民貪得無厭，蘇曉峯表示：「我貪的是真相及公義」，希望改善制度漏洞，宏福苑只能示範一次，希望所有人引以為戒。他指，大火奪去父母和家園，是他人生最艱難日子。他期望居民團結一致，又指最近聽證會及上樓安排，或會帶給居民衝擊，期望有需要的居民尋求協助。