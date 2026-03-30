宏福苑聽證會｜妻遇難夫投訴棚網質素不果　批火災是連串疏失而成

宏福苑聽證會今（30日）踏入第五日，宏泰閣居民葉家駒作供，其妻子於火警時拍門叫鄰居逃生，自己最後被困火場喪命。葉家駒表示大維修工程期間疑點重重，去年在颱風後屋苑更換較單薄的棚網，他曾向工程承建商宏業查詢，對方看了「笑笑口無回應」。在部分大維修會議湧現陌生面孔，許多街坊因場地爆滿被拒進場，亦有人把大量不明來歷的授權票放進票箱。



葉家駒認為獨立委員會開案陳詞時，「真相似乎慢慢浮水面」，自己及許多街坊不停自責，但理應負責的人卻千方百計迴避。他認為政府陳詞令人覺得一切跟足程序及法例，是根深蒂固的做法，形容火災是由一連串疏失、「少做少錯、唔做唔錯」的陋習而成，質疑要是監管部門仍然推卸責任，怎能向市民交代。



宏福苑聽證會今（30日）踏入第五日，宏泰閣居民葉家駒作供，其妻子於火警時拍門叫鄰居逃生，自己最後被困火場喪命。（鄭子峰攝）

太太的告別禮1月4日在170名親友致意下完成，儀式長約1個多小時。（葉先生facebook圖片）

葉家駒2003年起入住宏泰閣17樓一單位，與太太結婚40年，幼子及媳婦曾住在宏昌閣。他在庭上憶述火警當日與太太在家中，嗅到燒焦味後到樓下查看，太太則留在家中。及後他目擊棚網即時着火，隨即通知太太逃生。太太拍門成功令五名鄰居及時逃生，但自己卻錯失逃生機會，最後喪命。

於17樓住所窗眉見到煙頭 宏業聲稱會跟進

葉家駒表示他曾參與屋苑大維修工程會議，早期已有人投訴吸煙問題，形容「持續了好長的時間」。他展示他在家中廁所窗眉上拍攝到的煙頭相片，形容「唔係香港人食嘅煙」。他曾向宏業代表展示，對方聲稱會跟進，但情況仍然持續，不少街坊曾在中央公園討論工友吸煙問題。

葉家一行九人1月乘船到塔門撒灰及撒花，向葉白瑞蓮道別。（資料圖片/廖雁雄攝）

大廈新棚網較單薄 宏業代表僅「笑笑口」

去年9月超強颱風樺加沙吹襲後，屋苑不少棚網更換，他留意到顏色相差很遠。新棚網淺色和單薄，網線幼身，與以往不同。

以前嘅棚網，我係睇唔到窗外風景，換咗棚網我係可以見到輪廓。 葉家駒

他出席工程會議時曾提出質疑，宏業董事何建業僅「笑笑口無回應」。

葉家駒表示大維修工程期間疑點重重，去年在颱風後屋苑更換較單薄的棚網，他曾向工程承建商宏業查詢，對方看了「笑笑口無回應」。（資料圖片/廖雁雄攝）

法團會議湧現陌生面孔 曾因場地爆滿被拒進場

葉家駒指街坊對大維修工程有很多意見，他發現在某些關鍵議案，當親身出席的居民投票後，在準備點票前就有人把大量不明來歷的授權票放進票箱。有次會議處理污水渠，他跟很多街坊因「場地爆滿」而被拒進入社區會堂，一眾街坊鼓燥。他形容會堂裏很多陌生面孔，類似情況在其他重要議案及會時都會出現，「除非我真係好早入去，唔係我多數都入唔到去」

葉家駒又提到大維修的幾個疑點，例如工程顧問公司鴻毅表現強烈偏坦宏業。討論外牆飾面方案時，宏業提出轉用瓦仔，鴻毅比較時亦將瓦仔「講到非常好」，提供3個報價，但紙皮石報價只得一個，無品牌、無產地。

去年2月，葉先生聯同江祥發與李先生就大維修的多項疑問，到市建局辦公室投訴，對方表示會將其關注轉達給市建局兩名獨顧問考慮。（資料圖片梁鵬威攝）

去年2月曾向市建局投訴不受理

去年2月，葉先生聯同江祥發與李先生就大維修的多項疑問，到市建局辦公室投訴，對方表示會將其關注轉達給市建局兩名獨顧問考慮。他說「之後無之後」，獲告知不會受理投訴，因市建局只負責資助，這類情況不會受理。

佢哋只係負責資助，叫我哋直接搵顧問⋯⋯我哋投訴嘅就係顧問，你又叫我搵顧問，咁我可以點做？ 葉家駒

市建局代表阮文躍之後補充，局方曾以電郵向法團回覆水電、接駁、窗眉等問題，葉稱不知道。

市建局代表阮文躍之後補充，局方曾以電郵向法團回覆水電、接駁、窗眉等問題，葉稱不知道。（鄭子峰攝）

認為真相似乎「慢慢浮上水面」 負責人卻千方百計迴避

葉家駒最後表示，由獨立委員會首席代表大律師杜淦堃開案陳詞，已隱約見到真相，「真相似乎慢慢浮水面」，但他不希望單單有真相，而是有所交代。他聽到很多街坊不停自責，他也自覺不夠好，「如果早一兩分鐘打畀太太，可能無事」。

他形容理應負責的人卻千方百計迴避，政府陳詞令人覺得一切是恒常做法。他說：「法例冇講、跟足程序等係根深蒂固嘅做法。喺佢哋嘅專業都冇行一步，冇發揮功能，係侮辱職責、專業。」

火災係由一連串疏失、少做少錯、唔做唔錯的陋習而成。如果仍然推卸責任，點同市民交代？如果令災難發生嘅人，如果再輕輕帶過，點同我哋交代？特首講過，無論權力再大，要負責嘅人負責到底，我希望落實。 葉家駒