宏福苑聽證會｜獲鄰居捨身救命　居民冀還公道：她不應有如此遭遇

大埔宏福苑五級大火，其中宏泰閣17樓女住戶葉白瑞蓮在火警期間未有第一時間逃生，反而逐家逐戶拍門通知鄰居，最終犧牲自己性命換取4人1狗逃生。今日（30日）在聽證會上，逃過一劫的居民林燕明感謝葉白瑞蓮，指逃生時仍半信半疑，離開大廈才見到一片火海。



林燕明作供時哽咽。自責當時未有確認葉太是否已離開，「我真係以為佢走咗」，又表示：「葉太咁好嘅市民，唔應該最後係咁嘅遭遇，希望會還佢一個公道。」獨立委員會主席陸啟康表示：「葉生（葉白瑞蓮丈夫）同委員會都聽到。」



逃過一劫的居民林燕明感謝葉白瑞蓮，指逃生時仍半信半疑，離開大廈才見到一片火海。（鄭子峰攝）

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

葉先生早前在社交平台上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

鄰居獲葉太通知及時逃生

林燕明作供時表示，事發當日她兩度見過葉白瑞蓮。下午約2時55分，她在屋內聽到走廊傳來嘈吵聲，開門查看時見到葉太正在講電話。葉白瑞蓮在電話表示，「宏昌閣起火，快關門關窗。」林燕明隨即從開窗向外望，但視線被大廈外牆的竹棚和棚網遮擋，無法看清實際情況。

林燕明之後打算下樓了解，離開單位時再見到對方，對方叮囑她「執定嘢」，林燕明於是帶同愛犬逃生，期間見到1704室的鄰居，包括祖母、外傭及小朋友，一同行樓梯落樓。林燕明憶述，當時仍半信半疑，在樓梯時既聞不到煙味，大廈亦沒有響起火警鐘。未料一到達地面離開大堂，便見到宏昌閣陷入火海，大批街坊在附近單車停泊處，無法進入大廈。閉路電視畫面顯示，林燕明於下午3時13分抵達地下。

葉白瑞蓮在火警期間未有第一時間逃生，反而逐家逐戶拍門通知鄰居，最終犧牲自己性命換取4人1狗逃生。丈夫葉家駒早前接受訪問時曾不禁流淚。（資料圖片／廖雁雄攝）

感謝葉太及其家人 冀聽證會能找出真相

講述逃生經過期間，林燕明曾哽咽表示，「我冇出去望吓佢（葉白瑞蓮）走咗未，我真係以為佢走咗」。而在作供尾聲，林燕明再次哽咽表示，多謝葉白瑞蓮及其家人，希望透過這場聽證會找出真相。

葉太咁好嘅市民，唔應該最後係咁嘅遭遇，希望會還佢一個公道。 宏福苑宏泰閣居民林燕明

獨立委員會主席陸啟康聞言後回應指，「葉生同委員會都聽到。」

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

曾目擊工程人員聚集吸煙

林燕明作供時亦有透露屋苑大維修的情況，提到行樓梯逃生時，不見樓層數字，未知是否遭人用白油遮蓋。她又提到，自己每天清晨6至7時會落樓放狗，經常目睹有工程人員在宏昌閣對開聚集吸煙，並將煙頭隨手棄置在竹棚和棚網中間。林燕明曾投訴，雖然之後現場多了一個收集煙蒂的筒，但竹棚和棚網中間仍有不少煙頭。