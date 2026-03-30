電工虛報經驗取牌照 認訛騙稱貪方便托人申請 官斥走後門押後判
撰文：陳蓉
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廉政公署早前揭發有人以不法手段申請註冊電工牌照，藉虛報工作經驗誤導機電工程署(機電署)，詐騙取得電工牌照，以串謀欺詐等罪起訴20人。其中一案的被告今（30日）在觀塘裁判法院認罪，辯方求情指，被告其實符合申請資格，只是一時「貪方便」才以此方法申請牌照。裁判官劉淑嫻斥被告「走後門」，並稱這會令社會廉潔程度受損，指他不應心存僥倖，遂把案件押後到4月13日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告須還押。
被告葉文林（39歲，電工）被控1項串謀欺詐罪，指他於2022年10月27日至2023年1月27日期間，與封德立和張熾標串謀詐騙機電署，即不誠實地向機電署職員虛假地表示葉文林於2016年9月至2022年10月期間受僱於通恒環保有限公司，負責設計、安裝和維修工作，從而誘使機電署職員為及代表機電工程署署長，核准和發出一份電業工程人員A級註冊證明書。
承認缺乏經驗支付3萬獲工作證明
案情指，被告有5年的相關工作經驗。在2023年1月向機電處申請電業工程人員A級註冊證明書（俗稱A牌），並向提交工作證明，有關申請於同月獲批。被告被捕後，在警誡下承認缺乏經驗，當時透過朋友認識封姓人士，並支付3萬元獲得有關工作證明。
案件編號：KTCC 186/2026
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