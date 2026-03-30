宏福苑聽證會｜火攻入屋夫婦獲鄰居收留　堅信「唔會死喺度」獲救

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，續有多名居民作證。宏昌閣207室居民周志偉憶述，火災當日其廁所發泡膠着火，玻璃燒到爆裂，火勢攻入其單位内。他與太太避走到走廊逐戶拍門，獲203室李先生（Will）開門，讓他們暫避。



被困近3小時，消防向3人伸出雲梯。此時李先生致電太太道別，稱「老婆你睇住細佬，我同你道別」。周志偉馬上回應，「 你唔使驚，我哋2樓，呢到爬落去唔死得！」最終三人均獲救。周志偉認為最大問題是警鐘失靈，其同層有四名鄰居葬身火海。



宏昌閣207室居民周志偉，在大火期間走出走廊逐戶拍門，獲203室住戶李先生開門讓他們暫避。（黃學潤攝）

發現火警後致電管理處：點解火燭警鐘唔響呀！

事發當日，周志偉與太太在家中，太太首先發現天色變紅，他遂打開窗，看見外面樹枝竹棚漫天飛，亦有火屑飄起，始知宏福苑起火。他隨即致電管理處大駡，「點解火燭警鐘唔響呀！」周眼見廁所的發泡膠着火，玻璃也被燒到爆裂，他一度用花灑救火，但火勢迅速攻入屋內。太太見狀便拉他離開，兩人各拿一條毛巾衝出走廊。

鄰居開門收留避難 周安慰：我哋唔會死喺度

周一邊走，一邊大叫「火燭呀」，逐戶拍門，卻沒人回應。最終203室住戶李先生（Will）開門讓他們暫避，三人在內逗留了兩至三小時。周見李先生感到害怕，安慰道「我哋唔會死喺度！」周又提議拆窗花，必要時經窗口爬落樓。

火災當日，203室住戶李先生（Will）開門讓周氏夫婦暫避。（資料圖片/王譯揚攝）

李先生獲救後拍攝的相片。（李先生提供圖片）

消防架雲梯 被困3小時後獲救

此時，他們看到大廈外有消防車，旁邊206室亦開始着火。他們不斷拍玻璃大叫救命，消防最終看到他們，向其單位伸出雲梯，三人逐個爬出窗外。李先生當時致電其太太，「老婆你睇住細佬，我同你道別」周先生馬上回應，「 你唔使驚，我哋2樓，呢到爬落去唔死得！」最終三人均獲救。

周先生認為，這次火災最大的問題，是火警鐘完全沒有響起，對居民逃生造成極大問題。

我哋個個都唔知，有啲仲瞓緊覺。隔離單位做保安，燒死咗，隔離工人同阿婆，行動不便⋯⋯我個層燒死咗4個人。 宏昌閣207室居民周志偉

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

周先生又表示，宏福苑大維修工程期間，天井有大量垃圾，包括紙皮石、餐具和飯盒等，「堆到成個山仔咁」。他質疑為何法團對維修期間有人吸煙和用發泡膠封窗，置諸不理，又質疑為何由最初聲稱分三期維修，會變成全部樓宇同期搭棚。他認為法團主席、管理處以及承建商都有很大責任。