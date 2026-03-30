宏福苑聽證會｜居民稱法團「當選前後兩個樣」　認為大火屬其責任

宏福苑大維修牽涉兩任法團，責任誰屬在大火後已立即成為焦點。今日（30日）是獨立委員會聽證會第五日，有出席的居民在場外表示火災發生時的時任法團，推翻前法團之前「講好多好說話」，但當選後對居民投訴、開會要求視若無睹，「一朝得志、語無倫次」。他又認為，前任法團最大責任是與承建商宏業簽約，「但係後期搞到火燭呢，就係新（時任）法團好有責任」。



他認為整件事最大責任首要是政府，形容「政府失職囉，容許佢哋咁做」，又點名管理公司及業主立案法團。



宏福苑居民周志偉今早出席聽證會作供。（鄭子峰攝）

宏福苑居民周志偉。（黃學潤攝）

宏福苑居民周志偉。（黃學潤攝）

宏福苑居民周志偉。（鄭子峰攝）

今早作供的宏福苑居民周志偉在上午聽證會完結後表示，大火發生時的時任法團，在提出推翻上屆法團時「講好多好說話」，聲稱「不會像上屆法團般貪污」。但他認為法團上任後便不理會居民，「我哋有投訴，佢又唔睬我哋，叫佢開會佢都唔肯」，形容是「一朝得志、語無倫次」。

被問到上屆法團的責任，他認為最大責任是與宏業簽約，「但係後期搞到火燭呢，就係新法團好有責任」。他認為火警鐘失靈、發泡膠封等，時任法團都無嘗試解決。

被問到誰要最大負責，他首先提到政府缺乏監管，又認為消防處等部門推卸責任。其次他提到管理公司置邦，沒有處理火警鐘不響的問題，又提到法團，「有咩理由你畀佢可以一次過搭晒棚啫」，稱原本工程分三期進行，「點知搭咗我哋嗰三座棚之後，隔一個月佢就全部搭晒棚。」