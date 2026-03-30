宏福苑｜居民上樓執拾　心理學家籲善用時間道別　容許有情緒反應

大埔宏福苑居民獲安排重返單位執拾物品，香港心理學會臨床心理學組預料居民或出現不同程度的情緒牽動和壓力反應，建議他們充分準備及照顧身心需要。組織指出，對不少居民而言重回單位是一次道別的機會，可事先商量簡單可行的道別方式，例如說句「再見」、誦經或祈禱等，亦可拍攝照片或短片協助未能親身到場的家人道別。專家又提醒居民肯定自己的情緒需要，對自己說「有這種反應是自然和正常的」。下文一覽心理學專家的建議。



大埔宏福苑大火。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

+ 3

臨床心理學組建議，市民可提早與家人商議執拾清單，評估體力與情緒承受能力，再決定是否重返單位。若有居民感到勉強或不適，可委託親友代勞並透過影像記錄，即使未能重返單位，居民也可以協助準備，當日在屋苑外或留守家中支援家人，和於後續的日子繼續照顧家人的需要。

臨床心理學組又建議，市民當日可以穿著輕便舒適的運動裝束及防滑鞋以便步行與搬運，並攜帶備食水、急救用品及備用藥物等應急物資，全程聽從現場支援人員的指示。

另外，目睹損毀及聞到異味時，有可能憶起逃生經歷及逝去親友，或引發強烈的情緒及身心壓力反應。臨床心理學組表示，該類情緒起伏均屬自然反應，建議市民容許自己抒發感受，並提早與同行者商討應變方案。

對於不少人而言，此行亦是重要的道別機會，居民可考慮提早為道別作出預備，事先商量簡單可行的道別方式，例如說句「再見」、誦經或祈禱等。臨床心理學組表示，道別不是一個容易的過程，可以預先邀請其他家人或信任的朋友陪伴，也可以拍攝照片或短片幫助未能夠親身到現場的家人作出道別。