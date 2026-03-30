消防員為省開瓶費誘女友人到單位強姦　官疑曾用迷姦水　囚8年半

消防員涉相約女友人到服務式住宅「煮嘢食」，女方飲用由被告帶來的白酒後，感到暈眩及失去知覺，懷疑遭無色無味的藥物「1,4-丁二醇（BDO）」迷姦，但女事主體內未驗出相關藥物。早前陪審團以6比1裁定被告強姦罪成，案件今（30日）在高等法院判刑，特委法官郭棟明判刑時指，本案的涉案藥物極可能是「迷姦水」，故被告未被控相關罪名，但被告當日其實帶備了安全套，卻未有使用，屬加刑因素。被告另親撰求情信，對未有受事件影響的同事及社會大眾致歉，卻完全未有提及對事主X的歉意，反映他沒有悔意，考慮到阻嚇性及為事主洗雪等因素，終判囚8.5年。



被告陳鈞濬（34歲，案發時為消防員），被控1項強姦罪，指他於2021年7月9至10日，在新界青山公路某房間強姦X。

被告陳鈞濬裁定強姦罪成，判囚8年半。(陳蓉攝)

被告作供稱不知道白酒有落藥

辯方求情指，被告在獄中另撰寫了兩封求情信，指會利用還押時間提升自己。辯方另指，被告作供指不知道涉案白酒有被落藥，陪審團亦有就此提問，反映他們可能無法確認藥物是否被告施加。就本案而言，控方起訴的時間有延誤，對被告造成心理壓力。

控方回應指，索取專家報告需時，當時亦受到社會事件及疫情的影響，至2023年律政司的工作才逐漸復常，惟期間所積累的案件多，令人手不足，望法庭考慮此情況。

女事主體內未驗出有關藥物

特委法官郭棟明判刑時指，本案有閉路電視及專家證人，指X當時受藥物影響，涉案藥物極可能是「迷姦水」，即1,4-丁二醇（BDO），惟因無法在X體內驗出有關藥物，故被告未有因此被起訴。

被告稱情不自禁下犯案

郭官認為，被告犯案非一時衝動或情不自禁，而是有預謀犯案。被告作供時，亦未有提及有問X是否需要使用安全套，反映當時X已不能反抗，任人魚肉。而且被告即使有帶備安全套，亦沒有使用，加深X對懷孕的恐懼。郭官斥，就被告和事主的關係，雖然未有構成破壞信任，但X本身是基於被告的高尚職業，而未對其有防備。

事主稱事件後難尋伴侶

郭官引述事主的創傷報告指，她患有創傷後壓力症，嚴重影響社交生活及尋找伴侶。雖然有家人及專家支援，惟作用不大，建議要尋求心理治療。

郭官認為被告無悔意

郭官判刑時指，被告現年34歲，親友為其所撰寫的求情信，道出其本質並非壞人，對家庭負責。但嚴重罪行下，其背景作為求情的程度有限。

郭官又指，被告親撰兩封求情信，皆是以「我要就本案對家人、朋友、同事及社會大眾造成的影響，致上最誠摯的歉意。」開首，惟他看不到此案對被告的同事及社會大眾有何影響，但被告對本案中受害最深的X，卻未有表示絲毫歉意。

官認為浩有使用藥物

郭官總結指，被告有使用藥物、未有使用預防措施及有預謀犯案，是本案的加刑因素。在其求情信中，亦未見他有悔意及歉意，強調判刑要考慮阻嚇性及洗雪X的受屈的情況，終判囚8.5年。

被告與事主有一同玩手遊

控方案情指，X和被告在2021年4月中透過朋友介紹認識，其後曾相約在海港城晚膳。至同年6月，X與另一男子交往，與被告有一段時間未有聯絡。但她與被告有一起玩手遊，故得悉被告的生日在7月1日，並在當天送上祝福。兩人之後相約，在7月9日一同看電影。

X稱喝白酒後感暈眩

X庭上供稱，由於被告表示當晚會帶備白酒，若在餐廳飲用，需要支付開瓶費，建議改到服務式住宅，由被告下廚，兩人再飲酒。X同意，並在晚上10時許到達荃灣汀蘭居一房間，當時被告已在房間內。兩人吃晚飯和飲白酒，之後用啤牌玩遊戲。其後，她感到暈眩，失去知覺。

醒來獲告知已性交

她稱於清晨4時許醒來，仍然感到暈眩。她向被告表示入睡數小時，被告回應稱：「你唔係好暈」，又指「你同我搞咗嘢」。X聽罷大驚，便問被告：「你射咗喺邊？」被告起初未有回答，在X再三追問下，他才回應：「射咗出面囉。」此時，X腦海浮現自己和被告在床上性交的零碎畫面，被告不表示說：「好舒服。」她則持續說：「唔好。」

X之後向胞姐發送語音訊息，稱和一名男子在服務式住宅下廚，她飲下男方帶來的白酒後，感到暈眩。她清醒後，不知暈眩期間發生何事。

事主稱疑遭迷姦

她發送語音訊息後再入睡，翌日早上10時許醒來，當時她已回家。她致電胞姐，稱被人迷姦。她和胞姐傾談時，X腦海又再想起零碎畫面，記起自己右下腹曾有黏液。由於當時仍感無力，X便再入睡，同日中午才報警。

控方展示多個閉路電視片段截圖，顯示被告扶著X離開汀蘭居，X庭上表示沒有印象。

案件編號：HCCC93/2023