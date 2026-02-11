消防員涉姦女友人　被指懷疑性愛片流出報警　事主稱她非片中人

消防員涉在服務式住宅強姦女友人案續審，女事主今（11日）續在高等法院作供。辯方盤問指，事主和被告在服務式住宅內一同飲白酒，被告亦取出一枝內含大麻精油的手捲煙，吸食手捲煙後再吹向事主，讓她嘗試。此外，兩人玩遊戲時攬著對方，並且親吻，繼而性交。辯方指，事主是自願性交，但她其後獲告知，網上有懷疑她的性愛片段流出，事主感到擔心才前往報警，事主庭上一概否認，又稱報警後才知有該些懷疑性交片段，但女警看過後證實片中人非她。



被告陳鈞濬（34歲，案發時為消防員），否認1項強姦罪，指他於2021年7月9至10日，在新界青山公路某房間強姦X。

被告陳鈞濬否認一項強姦罪。(陳蓉攝)

X同意被告有表明對她有意

辯方今盤問X時，引述被告於2021年7月初發給X的語音訊息，指知道X當時單身，被告覺得「仲有機會」。辯方指，被告直接表明對她有意，X同意。

辯方指被告曾嘴對嘴把手捲煙吹給X

X亦指，於2021年7月9日晚上10時許扺達荃灣汀蘭居，當時被告在房間內下廚，兩人亦開始飲白酒。用膳期間，X表示想抽煙，被告取出一枝手捲煙。辯方指，被告有告訴X，手捲煙是普通煙草加大麻精油。X否認被告有這樣說，但指從氣味得知是大麻。

辯方指，X當時有吸食該手捲煙，但因此嗆到，被告便「嘴對嘴」，吸食手捲煙後再吹向X，讓她嘗試，X庭上否認。

辯方指遊戲時二人越玩越親密

辯方續指，被告和X其後玩遊戲時越來越親密，攬著對方，並且親吻。兩人亦亙相摸對方的身體，繼而性交。由於被告當時沒有使用安全套，他按X的指示在她的體外射精。性交後，兩人入睡，至凌晨4時X拍醒被告，被告最終開車送她離開。X庭上亦否認辯方的說法。

X曾懷疑性交片被放上網

辯方並指出，X於翌日早上獲胞姐告知，網上有懷疑是X的性愛片段，X感到擔心，才前往報警。X否認因該些懷疑性愛片段才報案，指在報案時才獲告知網上有該些片段，而女警替她看過片段，確認片段中的人不是X。辯方指，X懷疑遭偷拍，才誇大酒後的反對，X否認。

案件編號：HCCC93/2023