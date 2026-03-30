自稱英女王特朗普御用設計師追萬億　女子再向法庭申請　官拒受理

自稱是著名設計師的女子，聲稱曾任已故英女王伊利莎伯二世，及現任美國總統特朗普的御用品牌設計師，但指二人均欠她薪金，她指已故前日本首相安倍晉三亦欠她版權費，入稟向3人追討合共逾萬億港元。其案件早前已被法庭撤銷，她之後再作申請，案件今(30日)由高等法院聆案官處理。女原告現身法庭，並稱：「(被告們)爭我啲皇冠，商場租金未俾番我。」亦強調她是著名設計師，謂：「我真係世界一......唔係講大話。」又舉起伊利莎伯二世的傳記，指傳記中所提及的設計師正是她。惟聆案官回應稱，是次並非處理她的申索，撤銷其申請。



指安倍晉三其中一個地址在老人院

原告為容敏儀，三名被告依次為：伊利莎伯二世、特朗普及安倍晉三。原告在自行撰寫的入稟狀中，填寫伊利莎伯二世的地址為九龍醫院管理局大樓和荃灣悅來酒店；特朗普的地址為一間本港的律師行和荃灣一個私人屋苑的單位；安倍晉三的地址為尖沙咀的Dior分店和荃灣一間老人院。

女原告容敏儀(左)在庭上稱，她是著名設計師，無講大話。(朱棨新攝)

被告之一是已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），原告指其地址在九龍醫院。（Getty）

原告發給美國總統特朗普的地址在荃灣。（Reuters）

原告發給已故日本前宰相安倍晉三的入稟狀，其中一個地址在老人院。（Getty）

原告曾要求法庭直接判她勝訴

原告早前申請「缺席判決」，即在被告方沒有提交抗辯書下，要求法庭判她勝訴。案件於本月12日在聆案官黎達祥席前處理，在原告缺席下，黎官撤銷該申請。

自稱出名設計師唔係講大話

原告其後作出另一項申請，今亦由黎官處理。未有律師代表的原告，手提一個內有大量文件的膠袋，在庭上謂：「(被告)爭我啲皇冠，商場租金未畀番我。」她續指：「我係出名設計師......我真係世界一......唔係講大話。」又聲稱自己有「畫居屋」。在聆訊時，原告把放在枱上的伊利莎伯二世傳記舉起，指傳記中所提及的設計師正是她，同時自已也是其幕僚。

黎官則指，是次並非處理原告的申索，並撤銷其申請。庭上未有透露原告是次作什麼申請。

原告聲稱是被告們的御用品牌設計師

入稟狀指，原告為伊利莎伯二世及特朗普的御用品牌設計師，為其名下的品牌繪畫產品設計圖。由2019至今，二人並未有向其繳付薪金、版權及其他費用，並拖欠其物業與店舖租金、商場收入及自助餐券等費用。

申索包括自助餐餐券及足金元寶

入稟狀詳細例出申索的項目，如伊利莎伯二世拖欠其6年共6億的薪金、1500張悅來酒店的395元自助餐餐券、清朝的24箱24K足金元寶、荃灣綠楊坊及藍田商場的6年租金共2000億港元。原告同時指控伊利莎伯二世在未經批準及同意下利用盈利，在周大福購買了52個18K金皇冠自用。而特朗普則同樣拖欠其6年共6億的薪金、侵權費的罰款共65萬、17條清朝的足金金條等，分別向二人追討欠款、法庭判處的罰款、利息及訟費等賠償。

向安倍晉三追日本電車及歐化傢俬

入稟狀另指出，安倍晉三自2019年起，未向向她繳付6個行業，即日本電車、歐化傢俬，以及時裝品牌如Dior、Kate等公司的版權費用，同樣向其追討欠款、法庭判處的罰款、利息及訟費等賠償。

案件編號：HCA2271/2025