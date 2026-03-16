警長追示威者同滾下扶手梯　事後有創傷後遺症　官令示威者賠42萬

PTU警長2019年8月在太古站追捕一名示威者時，聲稱遭對方拉扯至兩人均從扶手梯滾下，警長膝蓋受傷，事後獲發163天病假並被診斷出有輕度創傷後遺症，包括見到長電動電梯都會緊張。區域法院法官今（16日）判警長勝訴，獲賠42萬元及訟費。



原告為黃銘源，警務處警長；被告文城康（電腦軟件工程師，案發時23歲），案件在文缺席下開審。

2019年8月12日晚，太古站有示威者聚集，防暴警及速龍小隊在太古站內拘捕多名示威者。（資料圖片）

2019年8月12日晚，太古站有示威者聚集，防暴警及速龍小隊在太古站內拘捕多名示威者。（資料圖片）

有警員追捕示威者時，兩人雙雙滾落扶手電梯。（資料圖片）

至今見長電動樓梯仍會緊張

黃在審訊供稱，至今見長的電動樓梯仍會緊張，又指膝蓋舊患在轉天氣時仍會覺痛，同時亦無法作劇烈運動如踢波及打籃球，只能慢跑。

黃就疼痛、痛苦與喪失生活樂趣（PLSA)索35萬元、交通費、因傷喪失賺取收入能力約8.1萬，以及醫療及補品等雜費索11.5萬元，合共約54萬元。黃其後撤回因傷喪失賺取收入能力的索償。

官認為黃沒有誇大傷勢

法官羅麗萍今頒判辭，裁定黃勝訴。羅官稱，考慮過所有醫療記錄、醫學專家證據及黃的庭上證供，認為黃是一位誠實坦白的證人，完全沒有誇大他的傷勢。黃的身體多處擦傷，右膝及韌帶扭傷及半月板創傷較為嚴重，需要接受手術修復，亦受到精神心理損害超過兩至三年。可幸於治療下已大致康復，他能夠恢復從前的警務工作及職務。除了右膝傷勢外，襲擊事件對黃的精神心理亦有長期負面影響。

黃現時的身體及心理情況大致正常，但當天氣轉變時仍然會感到右膝痛。他現時只可慢跑，不能做劇烈運動，亦不能重拾他喜愛的籃球和足球運動，以免右膝再次受傷。

交通費及補品無單據支持

羅官考慮到加通脹因素後，判可得32萬元痛若及生活損失賠償(PSLA)，並全數獲賠8.1萬元私家醫院醫療費。至於交通費及補品方面，羅官指黃雖沒單據支持，但索償金額合理，故判被告須賠償2萬元，被告合共須賠約42萬元。

案件編號：DCPI 2225/2022