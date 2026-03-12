女子向英女王、特朗普和安倍晉三追討逾萬億　未有到庭出席聆訊

有人在社交平台Threads發文，文中有一張截圖，提及一名女子分別控告已故英女王伊利莎伯二世和前日本首相安倍晉三，以及現任美國總統特朗普。根據該女子的入稟狀，她自稱是英女王和及特朗普的御用品牌設計師，但兩人拖欠薪金等；另安倍拖欠她版權費。該女子向三人追討合共逾萬億港元，並申請「缺席判決」，即在被告方沒有提交抗辯書下，要求法庭判她勝訴。案件今(12日)在高等法院聆案官席前處理。聆案官在原告和被告都缺席的情況下，撤銷該申請。



原告為容敏儀，三名被告依次為伊利莎伯二世、特朗普及安倍晉三。原告在入稟狀中，填寫伊利莎伯二世的地址為九龍醫院管理局大樓和荃灣悅來酒店；特朗普的地址為一間本港的律師行和荃灣一個私人屋苑的單位；安倍晉三的地址為尖沙咀的Dior分店和荃灣一間老人院。

案件今處理時，原告和被告都缺席。聆案官指原告今日未有到庭，認為她無意繼續該申請，決定撤銷該申請。而案件吸引不少人到來旁聽，坐滿庭內的公眾席，亦有律師指今日到高等法院處理案件後，順道到來旁聽。

美國總統特朗普被列為案中被告。(資料圖片)

原告向伊利莎伯二世追討1500張酒店自助餐券 清朝的24箱24K足金元寶等

入稟狀指，原告為伊利莎伯二世及特朗普的御用品牌設計師，為其名下的品牌繪畫產品設計圖。由2019至今，二人並未有向其繳付薪金、版權及其他費用，並拖欠其物業與店舖租金、商場收入及自助餐卷等費用。

已故英女王伊利沙伯二世亦被列為被告。(資料圖片)

已故的前日本首相安倍晉三為三名被告之一。(資料圖片)

入稟狀詳細例出申索的項目，如伊利莎伯二世拖欠其6年共6億的薪金、1500張悅來酒店的395元自助餐券、清朝的24箱24K足金元寶、荃灣綠楊坊及藍田商場的6年租金共2000億港元。原告同時指控伊利莎伯二世在未經批準及同意下利用盈利，在周大福購買了52個18K金皇冠自用。而特朗普則同樣拖欠其6年共6億的薪金、侵權費的罰款共65萬、17條清朝的足金金條等，分別向二人追討欠款、法庭判處的罰款、利息及訟費等賠償。

入稟狀另指出，安倍晉三自2019年起，未向向她繳付6個行業，即日本電車、歐化傢俬，以及時裝品牌如Dior、Kate等公司的版權費用，同樣向其追討欠款、法庭判處的罰款、利息及訟費等賠償。

案件編號：HCA2271/2025