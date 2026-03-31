涉向政府供冒版飲用水　商人被控欺詐等罪區院提訊　6.9再提訊

商人涉向政府部們提供冒牌鑫樂觀音山飲用水，以欺騙物流署，從而取得逾5千萬合約，商人除被控欺詐罪及企圖欺詐罪等7罪外，另遭海關及食環署票控多項傳票，案件今（31日）在區域法院提訊，法官嚴舜儀應辯方申請，將案件押後至6月9日再訊，以待索取法律意見。被告有保釋申請被拒，還押候訊。



被告呂子聰，61歲，被警方商業調查科控以欺詐罪、企圖欺詐罪，以及3項屬交替控罪的使用虛假文書副本罪。

鑫鼎鑫董事兼股東呂子聰欺詐罪被捕。（資料圖片）

港島和部分離島的政府辦公室，2025年曾改供應商以轉用「鑫樂觀音山」飲用水，惟期後突然叫停。（廖雁雄攝）

呂涉欺詐以取得政府5294萬元合同

欺詐罪指，呂子聰於2025年5月1日至8月16日，向香港特區政府轄下政府物流服務署虛假陳述；意圖詐騙罪則指被告誘使政府接受鑫鼎鑫的投標，並簽訂價值5294萬元合同。

涉曾用3份疑為虛假檢測報告

企圖欺詐罪指呂於2025年8月11日，向物流署作虛假陳述，指香港標準及檢定中心發出的3個檢測報告均為真實，圖令政府簽下合同。呂被控的3項使用虚假文書副本罪，為企圖欺詐罪的交替控罪，指他涉使用3份虛假檢測報告的副本。

呂另遭海關及食環票控

呂另遭海關控告，指他供應虛假商品說明的貨品，及指呂和「鑫鼎鑫」管有應用虛假商品的貨品，即飲用水作銷售用途罪。

食環署則票控呂「鑫鼎鑫」預先包裝的飲用水，未有適當地加上標籤罪；及指「鑫鼎鑫」未登記食物進口商而進口樽裝飲用水。而呂作為「鑫鼎鑫」的唯一董事，同意或縱容該公司作出以上行為。

案件編號：DCCC423/2026