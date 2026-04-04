機場禁區新設「感知閣」服務自閉症患者　模擬機艙助提早心理準備

香港國際機場於一號客運大樓禁區新增名為「感知閣」設施，為患有自閉症等隱性殘疾人士服務，已於4月1日起啟用。約30平方米的「感知閣」，可容納12人，設有「音樂觸感板」及模擬機艙環境等，幫助使用者穩定情緒及作好心理準備，由早上5時開放至凌晨12時。



香港機場管理局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，設施推出初期毋須預約，但若收到有意見指使用量過多，才會考慮推預約制，並正計劃在二號客運大樓加設類似設施。有家長指，其4歲的自閉症兒子在使用「感知閣」後行為更專注，對家長而言更易於照顧。



香港國際機場於一號客運大樓禁區開設新設施，服務患有自閉症等隱性殘疾人士。約30平方米的「感知閣」，可容納12個人。（湯致遠攝）

香港國際機場於一號客運大樓禁區開設新設施，服務患有自閉症等隱性殘疾人士。約30平方米的「感知閣」，可容納12個人。（湯致遠攝）

香港國際機場於一號客運大樓禁區開設新設施，服務患有自閉症等隱性殘疾人士。約30平方米的「感知閣」，可容納12個人。（湯致遠攝）

香港國際機場再多一項新設施，位於一號客運大樓禁區L6離港層，即10號登機閘口附近開設「感知閣」，為全港首個免費開放予任何患有隱性殘障人士的同類設施，無使用年齡限制，可容納12人。該設施為一個面績約30平方米的房間，牆身及地下均鋪有軟墊，其燈光可調節光暗，亦設「泡泡柱」及「音樂觸感板」等設施，幫助使用者穩定情緒，亦有助提早作心理準備。該設施自4月1日起啟用，由早上5時開放至凌晨12時。

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設計參考自荷蘭專家研究 助精神障礙患者紓緩情緒

歐陽顯宏表示，設施在籌備約一年零四個月後面世，指精神障礙患者的家庭在出行上面對眾多的挑戰，患者在陌生及較嘈雜的環境會感到不安，設施正好營造一個安全的環境，紓緩他們的情緒，將他們分散的注意力重新集中在自己身上。他續指，「感知閣」的設計曾參考荷蘭專家的研究，並與協康會合作，深入了解如何協調不同的精神障礙患者。

歐陽顯宏指，旅客初期無需預約便可使用「感知閣」。（湯致遠攝）

派職員不時巡查有否違規行為 初期毋須預約

歐陽顯宏指，機管局會派同事不時到「感知閣」巡查有否違規行為，例如在場地內飲食等，會作出提醒。他指，設施推出初期毋須預約，但若收到意見指場地使用量過多，便會考慮推出預約制，讓使用者更好地享用空間。至於為何不24小時開放設施，他說，現時大部份航班的時間最夜僅至凌晨1至2時，會視乎航班的時間，調整「感知閣」的開放時間。他並指，機管局正計劃在二號客運大樓加設類似設施。

鄧太的4歲兒子患有自閉症，最喜歡「感知閣」內的模疑機艙。（湯致遠攝）

鄧太的4歲兒子患有自閉症，以往未曾搭過飛機。（湯致遠攝）

鄧太計劃於今年7月與兒子一同到新加坡旅遊。（湯致遠攝）

家長帶自閉童體驗「感知閣」 讚模擬機艙場景助適應

鄧太的4歲兒子在1歲半時確診自閉症，憶述兒子小時候在到陌生環境後，需最少15分鐘方可適應，其間會吵鬧及哭泣。機場的光線較商場更強勁，且候機時間長，她認為對兒子而言有很多刺激。她說，以往未曾帶兒子搭過飛機，但在體驗完設施後，會更有信心，計劃於今年7月與他一同到新加坡旅遊。她續指，兒子最喜歡「感知閣」內的模疑機艙，認為可讓他提早適應機艙情況，行為上會更專注，對家長而言更易於照顧。

機管局計劃在未來兩個月推出「向日葵計劃」，提供掛繩（圖示的綠色掛繩）讓隱性殘障人士帶上。（湯致遠攝）

未來兩個月推「向日葵計劃」 助識別隱性殘障人士提供協助

另外，機管局計劃在未來兩個月推出「向日葵計劃」，提供掛繩讓隱性殘障人士帶上，讓機場工作人員可易於識別，並提供相應協助，有需要的顧客可主動向航空公局及客服職員領取。他強調，職員會尊重旅客的私隱，不會主動詢問病史。