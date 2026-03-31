宏福苑聽證會｜管理處文員：2個月收26宗涉發泡膠及工人吸煙投訴

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（31日）進行第六場聽證會，傳召屋苑管理公司「置邦興業有限公司」（ISS Eastpoint）派駐在該屋苑工作的文員駱倩盈作供。駱表示，很多居民在工程會議上直接向大維修工程承建商宏業建築或法團投訴發泡膠封窗的問題，她認同次數頻密。



駱倩盈表示，在起火當日，她同樣沒聽到火警鐘聲，她稱曾用流動擴音器，在管理處門口呼籲居民疏散，叫了約10分鐘。



置邦興業有限公司文員駱倩盈供稱，很多居民在工程會議上直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗的問題，她認同次數頻密。（夏家朗攝）

文員：很多居民直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗

置邦興業有限公司文員駱倩盈供稱，自2007年起先後在宏福苑工作了十多年，自2024年8月開始她擔任文員一職，主要協助大維修相關事務，包括協助居民申請「樓宇更新行動2.0」資助等。

聽證會上展示一份大維修投訴紀錄，顯示由2024年7月25日至9月24日期間，共接獲26宗投訴，當中包括有搭棚工人在起棚時吸煙的投訴。

駱供稱，曾參與大維修工程會議，知悉居民對棚網有憂慮或投訴。 她又稱，很多居民在會議上直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗的問題，並認同次數頻密；而她未有將工程會議上的投訴記錄在投訴簿。

大埔宏福苑大火首輪聽證會3月31日進入第六場，圖為3月19日在中環展城館舉行首場聽會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊。（資料圖片/梁偉權攝）

稱無收到判頭或工友通知有火警

事發當日，下午2時50分，駱在宏仁閣保安控制室，聽到有保安表示宏昌閣起火，管理處亦接獲很多居民查詢，但她稱沒收到判頭或工友通知有火警。

她及後致電999報案；代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，駱是第二位報案人士。

置邦文員駱倩盈表示，很多居民在工程會議上直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗的問題，她認同次數頻密。（資料圖片/梁鵬威攝）

大火當日聽不到火警鐘 用擴音器呼籲居民疏散10分鐘

駱同樣稱，聽不到火警鐘，她並不知道火警警報系統被關。她及後踏出管理處，才見到火勢猛烈，愈來愈多灰飄到她面前。她當時用流動擴音器，在管理處門口、即宏仁閣和宏道閣之間呼籲居民疏散，叫了約10分鐘。

她及後將擴音器交予穿關愛隊背心人士，再到管理處執拾物品、準備撤退，同時不斷接聽居民電話查詢。她憶述，警員兩度叫管理處人員離開，她起初沒理會，因接獲很多居民電話查詢；及後有警員嚴厲地叫他們離開，她始集合當值保安後，與居民前往廣福社區會堂，並讓保安致電家人報平安。