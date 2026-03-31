宏福苑聽證會｜消防總掣全關　承辦商稱「唔好教人做嘢」沒跟進

宏福苑火災聽證會踏入第六天，宏泰消防工程公司董事鍾傑文續作供。他早在火災前一個月已知悉全屋苑消防水缸無水、總掣被其他承辦商關閉，認為不妥，但礙於「唔好教人做嘢」的觀念已根深蒂固，所以只提醒管理公司置邦興業，認為沒有責任再通知消防處。



大火發生後，他再追問置邦是否有「掛牌紙」、有否通知消防處關閉警報系統，對方聲稱「死啦，好似真係唔覺喎」。他火災後「一路睇都瞓得唔好」，擔心置邦沒有跟足程序領取「掛牌紙」，未有擔心自己的責任，形容「當時嚟講都見唔到自己有咩問題」。



大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文繼續作供。（夏家朗攝）

宏泰消防工程公司董事鍾傑文認為，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（夏家朗攝）

火災當日早上完成執修 惟總掣被關不願簽發證書

2025年11月26日火災發生前，宏泰消防工程公司完成宏福苑消防檢查執修。董事鍾傑文續作供，下午1時28分收到管理公司置邦興業工程主任林文欣電話，要求盡快簽發「消防裝置及設備證書」（俗稱FS251證書）。鍾傑文表示消防水缸沒儲水、總掣被關等情況下，無法測試系統，亦不能簽發證書。

火警發生後15時10分，林文欣再致電鍾傑文，問如何啟動消防系統。鍾傑文着林文欣向大維修承辦商宏業查詢。

網上片段顯示，宏福苑火災時，宏建閣有人曾敲打火警鐘，但火警鐘未有響起。（@momo_tao730 ）

凌晨第三次通話 置邦不肯定有否向消防處申請關閉警鐘

至11月26日凌晨，林文欣再次致電，歷時57分鐘，索取「消防裝置關閉通知書」，即俗稱的「掛牌紙」及「SDN」。鍾傑文作供時引述對方表示「好驚」，稱「記得真係有見過掛牌紙」，鍾傑文則表示「其實你哋有無掛牌，我真係見唔到」。

宏福苑警鐘無響，鍾傑文問「掛牌紙」有否剔選關閉火警警報系統？林文欣回應：「死啦，好似真係唔覺喎。」

宏泰：唔好教人做嘢係根深蒂固 知不妥但只能提醒

置邦興業代表大律師何卓衡質疑，宏泰早於去年10月17日知道宏福苑八座樓宇水缸無水，到11月19日則得知消防總掣全關，卻從未查詢「掛牌紙」紀錄或系統何時恢復。

鍾傑文表示知道消防泵總掣被關後感到詑異，宏泰經WhatsApp群組通知置邦「所有系統都閂晒，讓置邦決定如何處理。他知道維修水缸只需關閉獨立掣，無須關閉消防泵總掣，但未有就此向置邦作出任何建議。他又認為自己無責任通知消防處總掣被關，因為已有其他承辦商負責「掛牌」，不想重複通知。

佢（管理處）已找另一承辦商，唔好教人做嘢係根深蒂固。我知唔妥，但只能提醒…… 我哋同管理處賓主關係，追嘢責任唔喺我度。 宏泰消防工程公司董事鍾傑文

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

鍾傑文：大火後瞓得唔好 但睇唔到自己有咩問題

鍾傑文表示大火發生後，「一路睇都瞓得唔好，都有擔心自己的責任」。置邦代表大律師許偉強問他有沒有地方做得不好，鍾傑文說當時心情複雜，但未到擔心自己的地步，「當時嚟講都見唔到自己有咩問題」。他又說一直看不到「掛牌紙」，較擔心管理公司置邦。

電掣不是我關，擔心管理處無跟程序。 宏泰消防工程公司董事鍾傑文

2024年沒做年檢 置邦稱雙方曾簽署兩年合約

鍾傑文昨日作供時表示，2024年沒有進行宏福苑消防年檢，因為至2025年年初才收到已簽署的報價單。置邦興業代表大律師表示，宏泰與置邦曾簽署兩年合約，2024年1月生效，亦有法團文件標明2024年4月宏泰為宏福苑消防承辦商。鍾傑文表示同意文件，但完全不知情，因沒有出席。