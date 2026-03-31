宏福苑聽證會3.31重點｜鋪磚仔致消防水缸清空　承辦商質疑非必要

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（31日）進入第六場，宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文今日（31日）續作供，而負責宏福苑物業管理的「置邦興業有限公司」的文員亦有作證。



屋苑消防總掣全關，鍾傑文承認未跟進消防總掣關閉，因不想「教人做嘢」觀念根深蒂固，僅提醒管理公司置邦。他指大火翌日收到置邦工程主任電話，對方聲稱「好驚」，又不肯定消防裝置關閉通知書（SDN）有否標明關閉警報系統。



至於警鐘失靈，鍾解釋「扲手」系統有31處或會燒保險絲（Fuse）或短路。他表示以設計而言「都知道咗幾耐吓，唔係一個好新系統，容易出現嘅問題都會多啲。」



大埔宏福苑大火首輪聽證會3月31日進入第六場，圖為3月19日在中環展城館舉行首場聽會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊。（資料圖片/梁偉權攝）

宏福苑3月31日第六場聽證會重點：

．置邦的文員否認曾向旗下電工查詢為消防水缸放水，被指兩人說法矛盾。

．置邦的文員稱收到不少居民有關大維修投訴，包括2024年7月25日至9月24日紀錄的26項投訴。

．屋苑消防總掣全關，鍾傑文承認未跟進消防總掣關閉，因不想「教人做嘢」觀念根深蒂固，僅提醒管理公司置邦；

．宏福苑物業管理公司置邦大火翌日致電鍾傑文，稱「記得真係有見過掛牌紙」，但有否標明關閉警報系統，對方聲稱「死啦，好似真係唔覺喎」；

．大火損壞電線，消防處質疑系統不合規，鍾傑文稱曾獲處方回覆消防要求跟隨宏福苑落成年份，而非現時最新法例。

．大維修的消防水缸「鋪磚仔」工程致水缸須「放水」，鍾傑文質疑無必要。

．消防年檢表顯示水缸「有問題」， 宏福苑消防承辦商、宏泰消防工程董事鍾傑文指「填錯」及承認「冇留意」便簽署。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏泰消防工程公司董事鍾傑文認為，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（夏家朗攝）

置邦文員否認曾向旗下電工查詢為消防水缸放水

置邦電工羅國瑞提交的供詞指，得悉要協助消防水缸放水，而操作消防裝置前須通知消防處，因此在收到第一份涉及消防水缸的工作單時，也向宏福苑管理公司置邦興業有限公司文員駱倩盈提出，又指駱當時稱屬宏業要求，因此他需要陪同宏業工作人員協助放水。

駱倩盈今在聽證會上否認羅國瑞供詞的說法，稱羅國瑞從未就此向她查詢，不清楚為何羅有此說法。駱提及，因缺乏消防知識，相關問題不應由她處理，若羅國瑞有疑問，應向她的經理、工程部或宏業代表查詢。

管理公司置邦稱接不少居民就大維修投訴

駱倩盈作供時又稱，她有份處理居民就大維修衍生出來投訴，而其展示大維修投訴紀錄顯示，當中自2024年7月25日至9月24日的紀錄顯示有26項投訴，7月29日有居民投訴搭棚工人在起棚時吸煙，駱倩盈稱，她亦知悉居民對棚網有憂慮或投訴。

全部8座大廈消防加壓泵總電源被關

「宏泰消防」電工李俊賢作供稱，去年3月年檢有檢查水缸，水缸內仍然是石屎非鋪磚，且確定水缸沒有漏水或需要維修情況。至去年11月19日，李俊賢到宏福苑更換扲手，是首個「宏泰消防」成員得悉全部8座大廈的消防加壓泵總電源被關，李當時有告知公司，亦按指示查詢管理處。

政府代表、資深大律師孫靖乾出示「宏泰消防」去年3月的宏志閣年檢核對表及證書，顯示年檢結果只顯示宏志閣24及30樓的扲手玻璃，與18及31樓的火警聲響警鐘，僅4處出現損壞情況需要執修，但是消防處在大火後檢查未受大火直接波及的宏志閣，發現即使重新打開消防總電掣，整幢樓的警鐘依然無法正常運作。

宏福苑消防承辦商、宏泰消防工程董事鍾傑文回應指，各警鐘是通過燈喉電路串連，強調任何一個位置出現短路或損壞，都可能出現問題，由於年檢與大火相隔一段時間，不排除「有好多人掂過」，強調「宏福苑唔係一個新系統，容易出現問題都多啲。」

「宏泰消防」董事稱因不想「教人做嘢」故未提意見

鍾傑文承認，沒有向管理公司置邦追問另一間消防承辦商是甚麼。11月19日首次知道八幢大廈總掣關了，但一個月前，已知道大廈做消防水缸工程，即總掣已關了超過一個月

大火後，雖然宏志沒有起火，但警鐘都失靈。即使開了「刀掣」，警鐘仍失靈。鍾解釋，「扲手」系統有31處或會燒保險絲或短路。他表示以設計而言都知道一段時間，「都知道咗幾耐下，唔係一個好新系統，容易出現嘅問題都會多啲。」

置邦律師質疑「宏泰消防」沒有查詢向其他承辦商就屋苑關閉消防系統向消防處的掛牌記錄（SDN），宏泰承認一個月都沒有跟進SDN。鍾傑文認為，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。

他說：「無人通知消防，我哋覺得有問題，故將所知的講俾管理處，畀佢哋決定。」他又稱「唔係覺得責任問題」，管理處已找另一承辦商，「唔好教人做嘢」觀念是根深蒂固，「我知唔妥，但只能提醒」。

宏泰消防工程公司董事鍾傑文認為，沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（夏家朗攝）

鍾傑文又稱，置邦興業工程主任林文欣在大火翌日凌晨致電，林在電話中表示「好驚」。 鍾傑文就問置邦，是否真的有「掛牌紙」，即消防裝置關閉通知書，對方聲稱有，「記得真係有見過掛牌紙」。但該掛牌紙有否標明關閉警報系統，置邦就回應：「死啦，好似真係唔覺喎」。

去年10月16日，「宏泰消防」完成宏仁、宏道、宏新閣消防維修工程後，有員工到每座大廈天台打開消防水缸出水閘制作完工測試，其中有職員未見消防水喉出水，再到三座大廈天台檢查水缸和消防水缸的出水閘制，發現三座大廈消防水缸內均無水。

「宏泰消防」員工向宏福苑工程主管查詢，得知八座大廈消防水缸都有執修工程，所以放掉儲水缸儲水，「宏泰消防」員工向鍾傑文及宏福苑管理處報告後便離開。

鍾傑文在聽證會確認說法，同意在全數水缸缺水下，無法做妥完工測試。獨立委員會代表大律師李澍桓提及，火災時有居民開消防喉救火但水量甚少，李澍桓問鍾傑文會否覺得不理想，鍾同意。李澍桓續問鍾傑文，當10月16日發現做不了一部分的工作時，他有無想過和置邦說做不了工程，因做完測試不了會好「濕滯」，鍾稱「當時沒想到」。

消防水缸「鋪磚仔」工程致水缸須「放水」 消防承辦商質疑無必要

就消防水缸工程，宏福苑維修合約列出所有水缸飾面用白階磚。鍾傑文認為做法不常見，一般維修消防水缸無須「鋪磚仔」，因消防水缸內的儲水用作滅火，無需特別保持潔淨，不明白宏福苑為何有此安排，做法不常見。

一眾傳媒在中午小休時，追訪宏泰消防工程公司董事鍾傑文。（夏家朗攝）

消防年檢表顯示水缸「有問題」 消防承辦商董事認「填錯」

獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣後外，所有大廈都被大火損電線，似乎為「不合規」。

鍾傑文回答指，收到「消防警鐘系統年檢核對表」後也有疑問，到底是根據2022年的法例例還是1984年、即宏福苑落成時的例檢查。鍾指，消防處指根據落成時標準，他又再向委員會確認其理解是如有損毀要換，就跟2022年標準；如有沒損，不用換，就用落成標準。

李澍桓在聽證會又展示一份宏仁閣年檢核對表，顯示「水缸整體和結構，沒滲漏和明顯破損」等的紀錄為「是」，而兩個有關水缸存水的檢查項目皆紀錄為「否」。

鍾傑文承認「消防水缸年檢核對表」填錯水缸「有問題 」，委員會主席陸啟康問如何肯定真的「有問題 」，又質疑為何不同承辦商就水缸是否「有問題 」說法不一。鍾表示是另一證人填寫證書，「是我責任，我無睇清楚 」。

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



+ 12

宏福苑3月30日第五場聽證會重點：

．消防承辦商電工大火前一周往維修，發現8廈消防系統總掣全關。

．有居民作供稱大火當日在大廈外見到消防栓無水。

．聽證會一度因會場展城館警鐘響起中斷，眾人離席疏散。

．居民羅德沛稱只曾一次獲通知消防系統關閉。

．居民林燕明哽咽憶述逃生經過，讚葉太救人一命。

．葉家駒指業主大會與會者身分不明，居民難入場，大量可疑授權票開票前倒入票箱。

．葉家駒形容妻拍門救人是作為隔籬鄰舍應有的舉動。

．身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮（葉太）的丈夫葉家駒作供。



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



+ 24

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

