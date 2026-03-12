8000萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶下周二攪珠 特旺3號碼及一特性
撰文：倪清江
出版：更新：
馬會今日（3月12日）公布，將於下周二（3月17日）再舉行六合彩「幸運二金多寶攪珠」，特設6,000萬元金多寶，估計10元一注獨中，幸運兒可得8,000萬元巨獎。
馬會表示，去年推出的幸運二金多寶至今已舉行了3次，當中攪出次數最多的號碼是「19」號、「26」號及「44」號，均攪出過2次。另外，在這3次攪珠中，都有出現相連號碼。
馬會表示，今晚攪珠後，幸運二金多寶獎券將在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於3月14日的攪珠將不會舉行。
