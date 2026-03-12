8000萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶下周二攪珠　特旺3號碼及一特性

馬會今日（3月12日）公布，將於下周二（3月17日）再舉行六合彩「幸運二金多寶攪珠」，特設6,000萬元金多寶，估計10元一注獨中，幸運兒可得8,000萬元巨獎。



馬會表示，去年推出的幸運二金多寶至今已舉行了3次，當中攪出次數最多的號碼是「19」號、「26」號及「44」號，均攪出過2次。另外，在這3次攪珠中，都有出現相連號碼。



▼2025年9月6日 六合彩「開鑼金多寶」攪珠▼



馬會表示，今晚攪珠後，幸運二金多寶獎券將在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於3月14日的攪珠將不會舉行。

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

▼2026年2月21日 六合彩新春金多寶頭獎2億▼



▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

