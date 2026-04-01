宏福苑聽證會｜盼勿早判物管是火災製造者　文員：我哋冇唔理居民

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（1日）來到第七場聽證會，宏福苑時任屋苑管理公司「置邦興業有限公司」（ISS Eastpoint）派駐該苑工作的文員駱倩盈續作供。駱周二（3月31日）的作供，被委員會代表大律師杜淦堃形容與「置邦」電工羅國瑞的供詞有出入。



駱倩盈今日在作供尾聲哽咽道，作供後網上有很多不公平說話，她想和居民說，雖與羅國瑞證供有出入，但希望大家理解時間相隔很久，不排除記憶出現錯亂，亦不能在羅未作供前便斷定任何一方想缷責，或斷定他們是火災的製造者。



駱倩盈又說，明白有居民希知道大火當日管理處做過甚麼，甚至質疑有管理處消失了。駱解釋，大火初期保安員有自發跑到未有火災的大廈拍門，但他們可能到有濃煙地方「冇得再上」，而沒拍到居民家門，逃生前，管理處帶了兩本全苑聯絡簿：「我哋沒因為火災唔理大家，我哋冇。」



宏福苑時任屋苑管理公司「置邦興業有限公司」（ISS Eastpoint）派駐該苑工作的文員駱倩盈（左二）4月1日續作供。（黃偉民攝）

置邦文員駱倩盈3月31日作供表示，很多居民在工程會議上直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗的問題，她認同次數頻密。（資料圖片／梁鵬威攝）

盤問尾聲哽咽稱網上有不公說話 物管「無唔理大家」

駱倩盈今日繼續作供，問題主要圍繞消防水缸工程、大廈授權票問題。他首先接受委員會代表大律師杜淦堃盤問，尾聲時，杜問到駱倩盈有否其他說話想講，駱哽咽說，昨日作供後，網上有很好多不公平的說話。

與羅國瑞證供有出入 駱倩盈：不排除記憶出現錯亂，

她指想向居民說，雖與羅國瑞證供有出入，但希望大家理解時間相隔很久，不排除記憶出現錯亂，不能在羅未作供前，便斷定任何一方想缷責，或斷定他們是火災的製造者。

保安員曾自發跑上未有危險樓層拍門

駱倩盈又說，知道有居民質疑管理處消失，想知道大火當日管理處「做過啲乜」。除了昨日作供時提到的大聲公和聽電話，她指很多保安員都自發跑上未有危險的樓層拍門，但他們可能上到有濃煙的地方後「冇得再上」，因而未能拍到部份居民家門。逃生前，管理處帶了兩本全苑聯絡簿，即時在作為臨時庇護中心的社區會堂交給警方，「我哋無因為火災唔理大家，我哋無。」

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃。（資料圖片／夏家朗攝）

2025年4月1日，大埔宏福苑大火首輪第七場聽證會，獨立委員會主席陸啟康、委員陳健波。（鄧栢良攝）

杜淦堃：認為有人說謊的理解不正確 陸啟康：聽證會最難是處理情緒

杜淦堃表示，證人證供不吻合有很多理由，如有人覺得是講大話，這理解是不正確的。獨立委員會主席陸啟康則指，聽證會最難是處理情緒，他對此絕對理解，認為是理所當然，希望各方能客觀和理性對待所有事件。雖然「責任係責任」，但好多人在過程間都有幫忙。

獨立委員會主席陸啟康指，聽證會最難是處理情緒，他對此絕對理解，認為是理所當然，希望各方能客觀和理性對待所有事件，雖然「責任係責任」，但好多人在作供過程間對聽證會都有幫忙。

陸啟康又解釋，聽證會不設網上直播原因，是不想有人被公審及「起底」，獨立委員會看到這危險性。他再次呼籲傳媒理性分析，不要過早對任何事情出任何看法。他最後指，對於任何出席聆訊的人來說，「個個都有心結」，希望各位理性對等聆訊。