宏福苑｜業主大會逾百授權票　物管文員認難核實：打交叉都當簽名

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（1日）進入第七場，宏福苑時任管理公司「置邦興業」文員駱倩盈作證。駱倩盈承認，每次召開業主大會，管理處都不會核實來者身份，而且每次開大會都有過百張授權票。曾有業主反映明明沒交授權書，卻收到回條，質疑有人冒簽授權。駱倩盈稱她在任期間沒抽查授權書，只會核對授權書業主名和單位，但難以對簽名，「打個交叉都當你簽名。」



2025年4月1日，大埔宏福苑大火首輪第七場聽證會，管理公司「置邦興業」文員駱倩盈（第二排右）到場作供。（黃偉民攝）

2025年4月1日，大埔宏福苑大火首輪第七場聽證會，管理公司「置邦興業」文員駱倩盈（前排右）到場作供。（黃偉民攝）

物管文員稱授權票普遍 每次大會過百張

駱倩盈表示，宏福苑每次業主大會都有過百張授權票，形容情況普遍。9月6日法團換屆，全苑1984戶，當中有二至三百張授權票，「只要被授權人來到簽到，個會己夠人數開。」

她在任期間，宏福苑曾就大維修工程揀選合資格註冊檢驗人員（RI），當中牽涉大量授權票，「令個結果好明顯。」

居民曾稱開會有大量陌生面孔 物管指不拒絕來者

日前宏福苑居民葉家駒作證時指，法團有重要事項表決時，見過有大量陌生面孔，將授權票放入票箱。亦有居民稱曾因開會人數爆滿，被拒入場。

宏泰閣居民葉家駒日前作供，指法團有重要事項表決時，見過有大量陌生面孔，將授權票放入票箱。（鄭子峰攝）

駱承認，凡有人到場開會，管理處都不會拒絕，亦不會核實居民身份。但場地有所限制，如當日會議爆人數，業主所帶的工人可坐樓下。對於有居民稱被拒入會場，她稱不知道原因，但知道有類似情況。駱稱，居民將通常是授權予法團主席、副主席較多，同時部份人授權給法團委員。

認無核實授權票 打交叉都當簽名

駱又指，她在任期間沒有抽查授權書真假，只會核對授權書業主名和單位，但承認沒有核對簽名，「打個交叉都當你簽名」。她又指，曾有少部分住戶提出，明明沒有交授權書，卻收到業主大會的回條，質疑有人假冒授權。駱指，就相關情況，她會建議住戶先問家人，之後再建議報警，但她印象中沒有人因此報警。

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選鴻毅當工程顧問爭議大 認時間有限「焗住開始投票」

駱形容，2021年11月11日，宏福苑委任鴻毅做工程顧問時，居民爭議很大，部份居民不滿資料不清晰和全面下，便要投票； 也不滿工程金額，如同一內容的報價，為何落差很大。駱說，業主大會時間有限，居民「焗住開始投票」。她認為居民投訴合理，因需要了解更多詳情，但管委會會議張貼議程在大堂，並曾將議程放信箱，她認為居民可在發放議程至會議之間的十多天，就會議內容問清楚，而非在業主大會的兩、三小時內才問。

駱表示，有居民想知道火災期間管理處「做過啲乜」，她稱除了昨作供時講的「大聲公」、聽電話，保安是有自發跑上未有火災的大廈拍門，但他們可能上到有濃煙的地方「冇得再上」，而沒拍到居民家門，「我哋沒因為火災唔理大家，我哋冇。」

駱又哽咽說，昨日作供之後，網上好多不公平的說話。她想和居民說，她的說辭雖與居民羅國瑞證供有出入，但希望大家理解時間相隔很久，不排除記憶出現錯亂，不能在羅未作供前，便斷定任何一方想缷責，或斷定我們是火災的製造者。獨立委員會首席代表大律師杜淦堃證人證供不吻合有很多理由，如有人覺得是講大話，這理解是不正確的。