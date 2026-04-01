宏福苑聽證會重點最新｜物管「置邦」文員續作供　證人包括管理員

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（1日）進入第七場，宏福苑時任管理公司「置邦興業」七人作證，包括周二（3月31日）開始作證的文員駱倩盈，其餘六人包括工程主任、物業主任及管理員等。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，最新消息，即時更新。



宏福苑時任管理公司「置邦興業」七人4月1日將在獨立委員會第七場聽證會作證，包括3月31日開始作供的「置邦」文員駱倩盈作供。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑4月1日第七場聽證會重點：

．置邦興業文員駱倩盈續作供。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏泰消防工程公司董事鍾傑文在3月31日作供時認為，他沒有責任通知消防處發現消防泵總掣被關，因已有其他消防承辦商掛牌，無需再重複通知。（資料圖片/夏家朗攝）

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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宏福苑3月31日第六場聽證會重點：

．置邦的文員否認曾向旗下電工查詢為消防水缸放水，被指兩人說法矛盾。

．置邦的文員稱收到不少居民有關大維修投訴，包括2024年7月25日至9月24日紀錄的26項投訴。

．屋苑消防總掣全關，鍾傑文承認未跟進消防總掣關閉，因不想「教人做嘢」觀念根深蒂固，僅提醒管理公司置邦；

．宏福苑物業管理公司置邦大火翌日致電鍾傑文，稱「記得真係有見過掛牌紙」，但有否標明關閉警報系統，對方聲稱「死啦，好似真係唔覺喎」；

．大火損壞電線，消防處質疑系統不合規，鍾傑文稱曾獲處方回覆消防要求跟隨宏福苑落成年份，而非現時最新法例。

．大維修的消防水缸「鋪磚仔」工程致水缸須「放水」，鍾傑文質疑無必要。

．消防年檢表顯示水缸「有問題」， 宏福苑消防承辦商、宏泰消防工程董事鍾傑文指「填錯」及承認「冇留意」便簽署。



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

▼2026年3月26日 首輪第四場聽證會▼



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綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

