電費補貼2026｜政府/中電/港燈17大津貼！每戶$1000+派$200現金券

電費補貼2026｜電費有什麼資助？除了中電和港燈宣布今年將下調電費之外，兩大電力公司及政府亦會推出多項電費補貼、資助計劃，以減輕市民負擔，主要受惠人士包括長者、基層家庭、劏房戶等弱勢社群，《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理17大資助計劃的申請方法及詳情，即睇下文了解！



中電和港燈宣布今年下調電費，中電平均淨電價將下調2.6%至每度電140.6港仙；港燈則下調2.2%，每度電降至163.3仙。此外，兩大電力公司均會於今年繼續推出與電費相關的資助計劃，以減輕市民負擔。

中電和港燈宣布今年下調電費。（資料圖片）

電費補貼2026｜電費有什麼資助？

電費津貼2026【1】中電「基層家庭電費補助計劃」──每戶提供高達$1,000電費資助

中電將透過基金撥款$50,000,000繼續推行「中電基層家庭電費補助計劃」。計劃向65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供$600的電費資助 ; 及向經社福機構或社區夥伴轉介未有安裝中電獨立電錶的分間單位住戶，每戶提供$1,000的電費資助。

申請日期尚未正式公布，有需要人士可參閱👉🏻中電基層家庭電費補助計劃專頁

電費津貼2026【2】中電「消費券計劃」──派$100消費券

中電將透過基金撥款$60,000,000推行這計劃。計劃向約60萬個受惠家庭，每戶派發總值$100的中電消費券。受惠家庭包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶。中電消費券可在超過4,000間參與計劃的食肆和零售商戶使用。

派發日期尚未正式公布，想了解更多詳情可參閱👉🏻 中電消費券計劃詳情

電費津貼2026【3】中電「節能家電更換計劃」──為長者換家電／每戶最多可換兩部

中電將撥款$30,000,000資助長者和弱勢社群，把窗口式變頻冷氣機、電熱水器、雪櫃和洗衣機，共4類耗電量較高的家電，更換成一級能源標籤的型號，以節省能源開支。每個合資格家庭最多可更換兩部家電，資助金額最高可達$5,400，或等於您所購買電器總價錢的7成，以較低金額為準。計劃實施後，預計約有11,000個家庭受惠。

中電將資助長者和弱勢社群，把窗口式變頻冷氣機、電熱水器、雪櫃和洗衣機更換成一級能源標籤的型號。（中電）

電費津貼2026【4】中電「清涼家居試驗計劃」──免費幫助基層貼隔熱膜或塗上隔熱塗層降溫

中電宣布將撥款$3,000,000資助經社福機構或社區夥伴轉介的基層家庭，於住所的窗戶張貼隔熱膜或塗上隔熱塗層降低室內溫度，並提供空氣循環扇加強通風，在炎夏時減少使用冷氣機，節省電費開支。

電費津貼2026【5】中電「電子學習支援計劃」──向基層學子送贈平板電腦

中電宣布將撥款$6,000,000，再次推行「電子學習支援計劃」。預計約有2,000名基層學生受惠。受惠學生將獲贈平板電腦（iPad）、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等裝置。申請方法詳情仍有待中電公布。

電費津貼2026【6】中電「社區能源效益及電力安全提升計劃」──為老舊住宅測試電力設備／重鋪電線

中電將撥款$3,000,000，為樓齡較高的老舊住宅大廈測試電力設備，並提供資助大廈公用地方進行改善工程，例如重鋪電線、更換或安裝大廈總開關掣等，以提升電力安全和能源效益。詳情有待中電公布。

中電將為樓齡較高的老舊住宅大廈測試電力設備，並提供資助大廈公用地方進行改善工程。（資料圖片）

電費津貼2026【7】中電「社區客廳資助計劃」──為社區添置具能源效益的電器

中電宣布將撥款$2,000,000，資助社區客廳添置具能源效益的電器及與節能相關的學習配套設施。計劃詳情有待中電公布。

電費津貼2026【8】中電「長者電費優惠計劃」──為長者提供半價電費優惠

中華電力（下稱中電）「長者電費優惠計劃」為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，合資格人士可享每2個月最高400度限額之半價電費優惠、電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

長者電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

審核中心分區名單如下：

審核中心分區名單（香港社會服務聯會截圖）

電費津貼2026【9】中電「全心傳電計劃」──儲積分換家電

中電將繼續推行「全心傳電計劃」。計劃為中電客戶而設，只要成為「度度賞」會員，透過慳電、選用電子服務及參加「全心傳電」舉辦的活動賺取度度分，即可兌換家居產品和服務等獎賞，全年更可賺取高達150,000度積分！

全心傳電計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

全心傳電計劃，賺取積分可以換取不同獎賞（圖片來源：中電）

電費津貼2026【10】中電「中小企節能設備升級計劃」──為商戶安裝或更換具更高能源效益的設備

中電撥款$4,000,000，資助工商客戶，特別是中小企，安裝或更換具更高能源效益的設備，包括照明及空調設備，提升能源效益，減低營運成本。即日至2028年12月31日期間，除臨時供電賬戶及政府賬戶外，所有工商客戶安裝合資格設備後，可透過網上申請。

中小企節能設備升級計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2026【11】港燈「劏房租戶電費津貼」──向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。即使未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

👉🏻 劏房租戶電費津貼申請方法及詳情

港燈「劏房租戶電費津貼」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。（資料圖片）

電費津貼2026【12】港燈「現金券計劃」──每戶派發總值$200的現金券

港燈今年將延續「現金券計劃」，向參加港燈「電費優惠計劃」，或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶派發總值$200的現金券，預計約10,000個家庭受惠。詳情有待公布。

電費津貼2026【13】港燈「節能家電資助計劃」──免費換節能電磁爐和電熱水器

港燈將推出全新的「節能家電資助計劃」，為弱勢家庭，例如長者、殘疾人士、長期病患者等，提供節能電磁爐和電熱水器，提升能源效益、加強防火安全和改善室內空氣質素。有需要家庭，可透過非牟利機構或區議員進行轉介，以申請此項資助計劃。

電費津貼2026【14】港燈「港燈電費優惠計劃」──長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費低至4折

香港電燈有限公司（下稱港燈）「港燈電費優惠計劃」為長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士提供電費優惠，可享每個月最初200度電費4折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

港燈電費優惠計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

【1】長者：現有港燈住宅客戶；年滿60歲或以上；獨居或與同等資格長者同住；及符合綜援資格或現正領取。



【2】殘疾人士：現有港燈客戶；及申請人或其家人現正領取綜援傷殘人士標準金額、傷殘津貼及符合資格領取綜援。



【3】單親家庭：現有港燈住宅客戶；及正領取綜援單親補助金。



【4】 失業人士：現有港燈住宅客戶；及15至59歲，正領取綜援的失業人士（21歲下全日制學生除外）。



港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（港燈官網）

電費津貼2026【15】港燈「節能共享資助計劃」──資助舊樓節能／每幢高達300萬

港燈「節能共享資助計劃」資助非住宅客戶採用電廚房、乾衣、熱水設備。只要符合類別A或B的處所類別，即可分別獲得上限高達$3,000,000或$400,000的全額資助。計劃亦資助過渡性房屋項目及支援弱勢社群的社區設施安裝節能電力設備及家電，並資助社福機構及學校安裝太陽能光伏系統。

類別A：過渡性房屋／社區客廳／非牟利非政府機構營運的樓宇／資助學校

類別B：非住宅供電／最高負荷供電電力賬戶覆蓋的處所



有關上述類別的具體詳情，請詳閱節能共享資助計劃申請指南第2.1a項條款。

節能共享資助計劃申請方法及詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2026【16】政府「電費紓緩計劃」──高達$1,200電費津貼

政府宣布，電費紓緩計劃（2024-25）未用補貼／紓緩金結餘（未用結餘）的有效期將由2025年12月31日延長至2026年12月31日。

電費紓緩計劃（2024-25）由2024年1月至2025年12月為全港每個合資格電力住宅用戶每個月發放$50電費津貼，為期24個月，最多可獲$1,200電費津貼。電費津貼會直接在電費單內抵銷，如補貼金額多於該期電費，未用的津貼會自動留至其後月份使用。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

電費紓緩計劃詳情 👉🏻 請按此

電費津貼2026【17】政府「電費補貼計劃」──計劃延長／每月首日注入$80

政府宣布，電費補貼計劃（2024-25）未用補貼／紓緩金結餘（未用結餘）的有效期將延長至2026年12月31日。

電費補貼會在每月首日向當日為住宅用戶戶口注入$80，並在第12個月注入$120，總數$1,000。補貼只能用作繳交電費，未用的補貼可以轉撥至其後月份。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

電費補貼計劃詳情 👉🏻 請按此

