宏福苑聽證會｜「置邦」駐苑經理拒絕作供 物業主任：不清楚原因
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，除了宏福苑時任管理公司「置邦興業」工程主任林文欣外，物業主任鄭芷盈亦出席作供。獨立委員會代表大律師杜淦堃透露，鄭芷盈是置邦傳召的證人當中，職位最高級。至於鄭的上司、物業經理黎永利則不出席聽證會。被問到原因，鄭芷盈表明不清楚。
鄭芷盈自2014年8月起在宏福苑工作，為物業主任，職責是做處理投訴、出通告等，她同時是另一證人、管理處文員駱倩盈的上司。獨立委員會代表大律師杜淦堃指，鄭芷盈是置邦傳召的證人當中職位最高級。被問到為何物業經理黎永利不出席聽證會，鄭芷盈表明不清楚。
工程主任林文欣曾離職 接手三人均無「電工牌」
置邦工程主任林文欣曾在2025年4月離職，同年10月後重返公司工作。聽證會上，鄭芷盈指，林文欣離職期間，一名馬先生曾在4月底至6月中頂替林文欣，馬同樣有電工牌，惟因「上樓跟進的Case太多」，很快就離職。
因此，林的工作，包括保養和維修水泵、水箱喉管等公用設施，在林、馬離職後由黎永利、鄭芷盈、駱倩盈跟進。例如駱和鄭，若有滲漏會出工程單。然而鄭同意，他們都沒有電工牌，在馬離職、林文欣未回巢的兩個月空窗期內，就缺有專業資格者處理工作。
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