宏福苑4.2聽證會重點｜物管認忽略生口風險　揭宏業私函法團主席

大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）進入第八場，亦是首輪聽證會最後一場，之後在復活節假期後的下周三（8日）展開第二輪的六場聽證會。宏福苑時任管理公司「置邦興業」工程主任林文欣今日續作供，在周四的聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃接連發問為何7個月期間維修水掣無進展、其間發生何事、為何招標進度慢，林文欣一概回應「唔知道」、「講唔到」。除林文欣外，今日聽證會，置邦興業有限公司物業主任鄭芷盈亦會作證。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。



宏福苑4月2日第八場聽證會重點：

．各方律師展示螢幕文件 須全數由委員會處理

．就水缸掛牌、總電掣被關 宏泰消防與置邦證人供詞說法不一

．置邦工程主任出缺期間 多位無電工牌員工頂替

．置邦物管高級經理不出席聽證會

．置邦物業主任鄭芷盈認無留意「生口」風險 信「鴻毅」專業

．光井位置平日不多垃圾 鄭芷盈稱宏業工人非時常清理

．大火前宏泰鍾傑文與置邦鄭芷盈曾論水缸 但基於宏業提供的「有水」舊相

．鄭芷盈當日始知警鐘被關閉

．宏福苑大火第三日 置邦才首次向宏泰消防發SDN

．前保安主任屢上報無果 鄭芷盈稱無接獲反映

．物管無對授權票簽名 無討論委任鴻毅因由

．居民向屋宇署投訴宏業正受署方處分 宏業私函法團主席



大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）進入第八場。(資料圖片)

【15:57】被問管理層曾否討論，如何改善授權票制度？她稱「略略談及」。被問是法團或管理處決定，她指，應無法改，是民政署訂立，但當中可以有更多抽查核實。她指，無做特別抽查，但有問題便會致電業主。

【15:52】前保安主任黃智德於2025年5月1加入置邦，在5月15日交辭職信。鄭稱，黃口頭辭職時，理由是想面試另一份更適合的工作，沒有指出火警警報系統問題。

黃曾在供詞提及座位面前有60CM X 90CM銀色消防警報系統沒著燈，並掛有寫住「掛牌」兩字的紙皮。鄭稱沒有這「物體」，而黃交辭職信時沒提火警警系統關閉、工人吸煙投訴等問題。

【15:50】2025年10月17日，置邦物業主任鄭芷盈與宏泰消防工程公司董事鍾傑文曾對話1分08秒，鄭忘記對話內容，稱「火災發生前沒問她取過。」 2025年10月17日，鍾有否問她「消防裝置關閉通知書」，鄭稱「公道講」，電腦會找到，因有檔案，如有問，會很快給到鍾。

為何7至8月不招標？10月才開？鄭稱不記得何時起招標，但因招標、要回標，至10月才過會。「過了會我就通知他們（宏泰）」 。

置邦文員駱倩盈3月31日作供表示，很多居民在工程會議上直接向宏業或法團投訴發泡膠封窗的問題，她認同次數頻密。（資料圖片／梁鵬威攝）

【15:28】鄭芷盈稱，知道宏業聘用另一消防承辦商，因為文員駱倩盈、經理黎永利會開工程會，他們曾談及消防缸掛牌事宜。但她當時不知道該承辦商是「中華發展」。

她指，管理處實際上知道做消防水缸工程的原因，是為了之後維修食水或鹹水缸時，可用消防水缸替代，因此要鋪「瓦仔」。鄭不清楚有沒滲漏要維修。

根據「消防裝置及設備證書」(FS251)顯示，2025年4月，消防水缸經檢視後，出現漏水，因有漏水，需要維修。而八大廈都有出現漏水。鄭指，當時沒見到文件寫「water leakage」。 她稱沒看過文件，不評論寫法是否準確。

鄭稱，當時預計到消防裝置關閉都要維持一段長時間，惟未特別因關閉而憂慮，沒特別問消防承辦商。鄭亦記得工程會曾記錄相關討論。她指，管理處沒收到消防水缸漏水投訴，但知道31樓天花滲漏。

【15:26】代表居民的大律師李峰琦指，根據法團會議紀錄，有5%業主想召開大會，法團主席鄧國權向召集人出信。李峰琦指，聯署開業主大會時，置邦對簽名真確性有額外要求，與一般業主大會收授權票做法不同。鄭芷盈稱不能完全同意

2024年2月7日，再多一次有5%業主欲召開大會，又稱召集人要證明聯署業主身份是否屬實。鄭同意與平日做法不同。

居民揭宏業正受屋宇署處分 宏業私下寄信法團主席稱只影響RGBC牌

【14:51】 另一電郵顯示住戶寄給屋宇署的另一投訴電郵。住戶稱，發現宏業承建商牌照到期日就到，及屋宇署網站顯示宏業正接受處分，導致有機會不能續牌。不少業主向主席查詢無果，數天後宏業寄信給主席，解釋受處分的是小型工程牌，不影響屋宇署的「註冊一般建築承建商」牌照(RGBC)。

電郵稱，「宏業」在大會前私下寄信法團主席，管理公司提醒「公平情況下」不可打開信件，但主席堅持開信給法團，聲稱受處分的是小型工程牌，不影響RGBC。 居民質疑，舉動為拉票。

鄭稱沒印象見管理處有接獲這個投訴。杜淦堃指投訴不是直接給予管理公司，鄭稱沒收過居民類似的書面投訴信。

杜淦堃多次問，置邦會否計算多少業主親身出席、有何措施符合法定要求？鄭僅指，授權和親身出席是屋苑數量的10% 。她又說知道親身投票是否有法定要求，她指「數量應計埋Proxy（授權書）」

按守則，若涉及每個單位平均逾3萬元採購價的大型維修工程，採購決議必須獲5%業主或100名業主親自投票才可通過。杜淦堃問，在2024年1月28日會議記錄及決議記錄，「睇唔到幾多人親身出席、幾多人係授權票。」 鄭稱，現在沒數據，看不到現場有多少人。

杜表示，不是想批判她，形容制度措問題。他追問，開會有否記錄多少人親身出席、多少人授權。鄭回應稱，非無記錄，只是無寫在會議紀錄，因授權和親身出席的簽到是不一樣。

杜指出，親身出席為法定要求，鄭稱知道。杜反問：「你知道呀？」鄭靜默。杜相隔一陣，向主席提出要「傾一傾」。

相隔一陣，杜指開會當日，條款未生效，代表政府的資深大律師孫靖乾補充，條款及物監局守則，均於2025年7月才生效。

圖右一為代表獨委會的資深大律師杜淦堃。(馬耀文攝)

杜淦堃質疑鄭芷盈所指 無核實提供授權票

杜又展示遞交業主簽名文件，發給住戶確認他們是否有簽署委託書。鄭指記得，管理處要求他們確認是否有簽署委託書。杜質疑鄭證供話無核實提供授權票，但杜展示有住戶收到5%聯署信件，要求召開業主大會。管理處稱會就進行業主身份核對工作，並要求住戶提交是否所有簽署者的委託人、有否向簽署人士解釋簽署文件內容等。

【14:30】 「鴻毅」獲通過委任為宏福苑工程顧問，被問到為何等了兩年才委任，置邦物業主任鄭芷盈表示，因疫情無法舉辦業主大會，經透過大會向居民解說。她認同，這兩年間，居民就大維修有爭議。

2021年 12月11日，鄭芷盈與工程主任林文欣、黎永利及總物業經理陳志東出席開會。她指，當日有收授權票，紀錄有顯示收集業主大會授權票的單位。惟紀錄不會顯示授權人及被授權人名稱，只會顯示哪個單位曾交出授權票。紀錄顯示，共有672人出席，出席率33.9%。鄭指，這非親身到場人數，包括授權其他人士。有8份授權信無效。

2024年1月28日，為批准「宏業」3.3億工程的特別業主大會，鄭確認，處理授權票流程與先前會議一樣。被問到有沒授權票集中某居民身上，鄭稱主席及副主席會較多。被問到這次會議涉及爭議，居民是否有機會提出問題，她指，「提早14天，如居民有問題可作查詢。」

居民去信市建局、民政專員陳巧敏 質疑業主大會投票數量

2024年4月4日，有居民去信市建局及民政專員陳巧敏，指代表200名業主，指2024年1月28日業主大會上，存在巨量投票數量差異，管理公司不願公開授權書名單，20分鐘內，投票增至280人，而該段時間入場人數不多於20人。

鄭指，當時是用電腦點票方式，因要「儲一疊」讓公司點算，有機會令業主誤會。至於居民指控置邦不願公開授權書名單，鄭稱不記得曾否有人要求公開，但有「授權一覽表」張貼在大堂。

居民投訴信中指，大會開始時只有293人，連同授權業戶，但十多分鐘後，議程一的投票總業戶達579， 票數與時間差距差異大。鄭指無信件投訴，但有街坊曾說過 。

2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日，宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（圖中、灰口罩）出席作供。（馬耀文攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

物管主任稱無對授權票簽名 無討論委任鴻毅因由

【12:38】就委任「鴻毅」為工程顧問的過程，物業主任鄭芷盈稱，沒有印象公司會否讓員工看物監局守則。她同意有責任用競爭性和公平程序招標委任承建商。她知道法團曾發強制驗樓通知書，招標聘請註冊檢驗人員（Registered Inspector，RI）。

庭上展示鄭的供詞，她提到在宏福苑大維修前，並無經驗做招標程序，因置邦是其首間任職的物管公司。她指公司沒給就招標給予培訓。她不清楚公司有否發出指引，因多數是黎經理與工程部溝通。鄭的職責包括核對住戶身份，處理授權書和委託書等。

杜淦堃指，根據物監管指引，如物管公司處理招標，要根據《建築物管理條例》進行。所有委任方式投票名單，貼在當眼位置。如置邦協助收文書，會在開會前貼出來。

杜指，有居民投訴無貼出有關名單。 鄭芷盈則稱「肯定」每次開會有貼「授權一覽表」。在廣福社區會堂。

2019年1月25日，宏福苑周年大會委任鴻毅，總公司工程部人員鄭日佳曾協助招標，大維修前他會參與例會，如全體委員會等。鄭芷盈稱，鄭日佳有份草擬招標文件。鄭芷盈有看過招標RI文件。鄭有見過，但沒有看到內容。但根據監督訂明修葺服務招標文件，聯絡人為鄭芷盈及經理黎永利。

2019年1月25日周年大會，鄭芷盈、黎永利、工程主任周榮棠。文件顯示有368人出席，惟鄭表示，印象中不算多人，因部份是授權票。當時以大比數通過委任鴻毅，得票67.5%。鄭稱會上沒討論過，為何委任鴻毅。

鄭稱曾收授權票，要視乎法團決定，如多授權票，便提前7日收。鄭稱每次會收到100多張授權票，每次對單位及業主名，沒對簽署，也沒程序打電話去核對授權票。鄭稱，授權票多數授權給主席、副主席及秘書。(詳見另稿)

前保安主任屢上報無果 物管主任稱無接獲反映

【12:30】杜淦堃展示前保安主任黃智德證供，對置邦有不少不滿。黃供詞指，上班一星期，巡邏發現環境惡劣，建築材料在樓層與走廊亂放，包括發泡膠及煙頭，一周收到兩居民投訴吸煙，兩次都是他一人上單位影相跟進，他見過有人在棚架吸煙。

2025年5月1日開工，已有打鑿工程，消防警報裝置沒燈，掛上一塊10CM紙皮，紙皮上有「掛牌」兩字。他問男下屬有關消防裝置關閉的原因，男下屬向他稱，「個消防系統壞咗，所以無燈同掛牌」。

黃擔心工作環境危性命，曾向上司反映。鄭芷盈回應指，無收到其反映。她指，自己和黎永利都是黃的上司； 另一位物業助理主任周小姐為黃的直屬主任。她指，事件經傳媒報道後，她曾問過周，周說無接獲黃反映任何問題。(詳見另稿)

宏福苑大火第三日 置邦才首次向宏泰消防發SDN

【12:22】鄭表示，不同意電工黃建華指，曾向鄭查詢過消防水缸正在維修。鄭指知道消防系統有人「掛牌」。被問為何不讓宏泰展示消防裝置停用通知書（SDN），鄭指 「無醒起要畀佢 」。

杜淦堃質疑道：「但你哋係需要畀佢」。鄭承認，在處理消防系統上，置邦未曾與宏泰討論，有多於一個消防承辦商處理系統、無人協調誰關掉消防系統。而鄭在11月28日，即宏福苑大火發生第三日，才首次發SDN給鍾。

【11:58】指引提到，管理員要留意搭有棚架的位置，亦應對敏感地方進行突擊檢查。鄭芷盈指置邦人員會留意。

鄭的供詞提到，知道是註冊承辦商處理消防裝置，她是公司培訓後才知道。按她認知，其他同事應知道這情況。鄭同意，借匙人要有書面紀錄，而事發後她才知道電工羅國瑞與木工李承富有匙。如果他們私下帶人入去，可能是沒有登記。

所有承辦商到場工作，要到管理處進行登記，置邦會發臨時工作許可證。鄭承認，如經常來，曾填寫表格，可能未必再發。

2025年8月，置邦曾發水泵例檢時的工作許可證，水泵工程由「Thompson」處理，在「影響火警警報系統」剔「否」。

李承富曾供稱，因宏業沒鎖匙，故會幫手開門。杜稱，如果相熟，師傅或會自己帶人到泵房，因此未必會有書面記錄。不過，鄭稱工人到場，一定會填臨時工作許可證的表格，由管理處控制室同事負責。

物業主任大火當日始知警鐘被關閉

杜淦堃稱有宏業工人放了消防水缸的水，電工羅國瑞不幸地在不清楚的情況下關刀掣。如果按足程序，應會有書面記錄，鄭稱宏業工人不會特地做登記，因為他們會有駐場辦工室，會着制服，不會做到登記。杜稱，想知道有沒有程序可以有記錄，宏業平時不用記錄。鄭確認，沒書面記錄宏業的工序。

另外，鄭又表示，事發後才知道火警警報系統被關閉。她大火當日與宏昌閣保安一同打破「扲手」。鄭當日知不着警鐘，叫工程主任林文欣致電給消防承辦商，問為何不着。

強調事後才向「宏泰消防」索取消防裝置停用通知書

鄭芷盈供稱，就2025年10月17日與「宏泰消防」的鍾傑文的通話，不記得當中內容，鍾有否問過拿消防裝置停用通知書（SDN）。她記得事發後鍾才問她拿SDN。

另外，根據Ｗhatsapp鄭芷盈與鍾傑文對話，鍾於10月28日曾查詢水缸情況，「入返水未，無水都完唔到工」。鄭稱「已經入返水」。鄭供稱，透過文員駱倩盈，向宏業取得水缸相片。

大火前宏泰與置邦曾論水缸 但基於宏業提供的有水舊相

相隔三星期，根據11月21Whatsapp紀錄，鄭向鍾再發「水缸有水」相給鍾。杜淦堃指，相片顯示攝於8月至9月，屬宏道閣、宏新閣有水的消防缸照。杜指出，2025年11月21日，消防缸應該沒水，質疑是否基於這些相片，就顯示水缸已入水。鄭稱，不清楚為何照片顯示消防缸有水，而當時發相片給鍾傑文，問他是否可以，「如果有其他嘢，佢會進一步問我拎。」

光井位置平日不多垃圾 宏業工人非時常清理

【11:53】庭上展示「置邦三寶」，即保安工作指引。當中提到管理員必須有認識消防設備、泵房、消防控制室等；有責任檢查泵房是否有上鎖，如檢查後要上鎖。

杜問及，部份泵房無上鎖，鄭承認是有違工作指引。

【11:51】不少居民作供時光井位置多垃圾及雜物。鄭芷盈表示，一直有清潔工清理光井，但大維修後工人可出入大廈，其後清潔工不用清光井垃圾。鄭同意大維修時多垃圾堆積，留意到光井位置，「不是特別多垃圾，平時都有，但留意到宏業工人唔係咁密去清。」

鄭認為，消防方面應由合資格承辦商處理。她不爭議置邦有責任處理火警風險。

物業主任認無留意「生口」風險 信「鴻毅」專業

【11:39】大維修工程會議記錄顯示，對於工人吸煙問題，法團給「宏業」一個月內改善，包括增吸煙區；如再出現，會罰款、訓示或解僱。鄭芷盈表示記得建議，一個月後無太大改善。

被問昨日有員工指置邦為「傳聲筒」，講法是否不公道，鄭芷盈表示，控制不了宏業工人，「無權炒佢哋」。她同意前線員工有限。後期她知悉，如宏業知道情況，會即使停用工人，但實際未知有否執行。她承認，置邦無進一步行動處理吸煙問題。

另外，鄭亦承認，火災前無留意生口是消防風險。被問管理處人員是否無警覺性，她指：「鴻毅作為工程顧問，相信鴻毅的專業」(詳見另稿)

居宏福苑、置邦物管高級經理不出席聽證會

【11:16】代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，鄭芷盈自2014年8月在物管「置邦」工作，獲委任為物業主任，其職責是處理屋苑日常運作、發通告、處理法團業務、處理投訴等。其上司是高級物業經理黎永利，黎住在宏福苑。

鄭芷盈為另一證人，駱倩盈上司。杜指出，鄭芷盈是置邦傳召的證人當中職位最高級。被問到為何物業經理「黎永利」不出席聽證會，鄭芷盈表明不清楚。(詳見另稿)

工程主任出缺期間 多位「無牌」員工頂替

「置邦」工程主任林文欣在2025年4月至10月，曾離職半年。鄭芷盈供稱，姓馬人士於4月底至6月中，曾頂替林文欣離職期間的工作，同樣有電工牌，但因「上樓跟進的Case太多」，很快就離職。

林離職後曾由物業經理黎永利、物業主任鄭芷盈、文員駱倩盈跟進。鄭同意，他們都沒有電工牌的專業資格，在馬離職、林未重返置邦的兩個月內，缺乏有專業資格者處理工作。其職責包括，保養和維修水泵、水箱喉管等公用設施。

其職責包括，保養和維修水泵、水箱喉管等公用設施。職務評核表亦反映須處理書面申訴個案。

杜淦堃展示多份文件，根據置邦及宏泰2023年合約，宏泰要向消防交《消防裝置及設備證書》FS251，要向管理處交副本。宏泰也要在14日內向置邦交年度及事故報告。

鄭指，明白該消防證書是確保消防系統正常運作。根據鄭的證人供詞，宏泰2025年3月24日完成年檢，並於3月31日向消防交 FS251，但置邦在5月中、即事隨個半月才收到FS251。

鄭供稱收到FS251後，承認不會仔細看，因此非其工作範疇，但會給經理黎永利； 如工程主任林文欣在職，也會給他看。

杜淦堃展示宏志闊「消防裝置關閉通告」，2025年4月7日至20日，地下至天台消防栓關；鄭見過。杜展示2025年4月3日宏泰閣擺滅火筒文件。鄭清楚。

被問管理處會否跟進消防系統何時關閉、關閉多久。她指，有文件紀錄，但因涉宏業。她同意，置邦有責任跟進消防系統何時關閉，因暫停消防系統並非小事。被問到消防的勸喻信會發給鄭，鄭指巡查時有交過這封信。鄭同意並非將勸喻信交多予消防承辦商後，便置身事外。

「宏泰消防」董事鍾傑文。（馬耀文攝）

就水缸掛牌、總電掣被關

消防承辦商與物管員工證詞說法不一

【10:49】物管公司「置邦」物業主任鄭芷盈作供。「置邦」代表、資深大律師許偉強展示消防承辦商「宏泰」工程師鍾傑文的口供，顯示提及2025年10月16日至10月17日，消防承辦商曾到屋苑進行維修。

「宏泰消防」董事鍾傑文曾供稱，在工程人員10月發現水缸沒水、需進行維修工程後，曾於10月17日致電鄭芷盈，問水缸工程是否有「掛牌」停用，稱「做完工程、畀返掛牌紙我」

許偉強盤問時，展示兩人的通話記錄只有1分08秒。鄭芷盈供稱，沒印象兩人在對話談過甚麼內容，「我嘅記憶應該就冇」那些對話內容。

庭上顯示Whatsapp紀錄，10月22日鄭芷盈向鍾傑文提供消防處信件，關於消防裝置設備損壞。鄭供稱，該信件是關於年檢後的執修工作，並同意該信是消防處要求提交「消防裝置及設備證書」(FS 251)， 以確認維修已完成。

聽證會上展示鍾與鄭的WhatsApp紀錄，顯示 2025年10月22日的對話。

鍾問：「琴日先追啲燈，好鬼慢。同埋入翻水未？無水完唔到工。」

鄭： 「係咪欠啲燈就做哂？」

鍾：「yes 同埋少少濕星野，水喉工程做晒。」



庭上展示「宏泰消防」電工黃建華供詞，顯示他於11月19日發現消防泵房總電掣被關上，並向鄭芷盈查詢，獲告知8廈正進行大維修，包括維修消防水缸，並已消防處掛牌。李俊賢作供稱，11月19日未曾問SDN問題。

鄭表示，當日與兩人無電話交談，亦無提及「SDN」的問題。黃建華供詞，稱曾談及泵房消防總掣被關上。但鄭稱，黃無提及總掣被關。

鍾傑文早前供稱，11月21日鄭芷盈曾發送水缸相給他，相信是轉運缸、消防缸，「個牌有寫何時維修好 」，然後鍾傑文聲稱曾致電電話給鄭，叫她「做完後畀翻個除牌紙我」。

不過，聽證會展示，當日下午3時20分的通話只有9秒，而且是「Miss Call」。鄭芷盈表示，該電話無發生過。而2025年11月21日Whatsapp 記錄顯示，鄭傳送了消防水缸入水照，「想問下做完執可唔可以簽返畀消防」。WhatsApp記錄沒有顯示到與鄭的交談內容。

【10:13】根據「宏泰」消防工程董事及工程師鍾傑文口供顯示，2025年11 月26日火災前，曾與他對話，向他索取「消防裝置及設備證書」（俗稱FS 251），鍾曾提及工人發現消防水缸沒水，「供水及消防泵電源已關閉。 」

不過，林文欣稱「印象沒有講到電的部分」，對方僅稱未能完成消防裝置測試，因天台水缸無水。林又同意，鍾首次問他索取SDN，但林稱「暫時畀唔到掛牌紙佢」。

宏泰鍾傑文的口供又顯示，大火當日約下午3時10分，與林文欣有約1分鐘通話，問他如何開啟總電掣。但林表示不記得此通話，稱當時好趕急，「如果你咁Show出嚟咁就係囉。」

4月1日的聽證會，置邦興業有限公司工程主任林文欣稱不知員工助宏業將消防水缸「放水」，獨委會主席陸啟康（前）反問「咁你做乜嘢？」（資料圖片/梁鵬威攝）

各方律師展示螢幕文件 須全數由委員會處理

【10:00】連日來多間傳媒皆引用聽證會展示的文件作報道，包括ICU職員與鴻毅的對話、電郵記錄等。

聽證會（周四）踏入第八日，獨立委員會主席陸啟康法官，甫開始就稱律師展示的文件有個人資料，可能需有適當掩蓋。 獨立委員會首席代表大律師杜淦堃稱，已通知各方律師，展示於螢幕的文件，要全數轉由委員會處理。

置邦興業有限公司工程主任林文欣4月2日繼續出庭作供。(馬耀文攝)

物管公司「置邦」工程主任林文欣繼續作供。代表居民的大律師李峰琦，展出2021年8月9日法團管委會會議文件，林曾列席。文件提及，有業主提交 5% 業主要求召開業主大會，希望罷免鄧國權等當屆管委會成員。 同年7月26日時任法團主席鄧國權回覆收到。

鄧國權再向召集人發信，要求對方確認該業主是否簽署者委託人、要確認有否向簽署者解釋所有簽署文件的內容、要確認不會將簽署信不會用作其他用途。

李峰琦問林文欣，由於議程罷免自己，其處理手法似乎「執緊少少」。林文欣則回應稱，不熟悉開會，不便評論，「但咁寫得，主席有佢用處同揸緊少少。」

杜淦堃打斷指，該證人可能並非最適合回答問題的人，「如果大家（各涉事方）有關係都問，可能會做不完」

陸官又表示，「（李大律師）問時都覺得問這證人不是很啱，問另一位（鄭芷盈）好似好啲。問時用少少紀律思考」，又稱「大家用少少智慧諗一諗」。陸官續說，「今次處理呢個會用好新鮮方法，但進展良好，咁大型調查去到今日已經唔容易。」

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宏福苑4月1日第七場聽證會重點：

．文員駱倩盈續解釋，天台消防缸要維修，因涉及食水缸日後維修時，可將將消防缸作替代缸。

．業主大會授權票普遍，「打個交叉當簽名」

．引述工程會議上「鴻毅」職員稱，預先一星期前知ICU人員會巡查

．管理員「座頭」稱未見工人吸煙，澄清大火當日留守到最後疏散居民

．木工涉違規就消防水缸「放水」，稱曾提出疑問惟照單執行

．電工羅國瑞關消防總掣，稱不知會停警鐘，知違規仍做因憂處分

．羅國瑞無跟進何時開掣，稱只是協助角色

．高級管理員黃百盛稱接吸煙投訴，稱僅「傳聲筒」應由宏業管，無意識生口問題

．工程主任林文欣不知悉有員工曾助水缸「放水」，被陸啟康質疑「咁你做乜嘢？」

．林文欣大火當日始知水缸無水

．林文欣不知消防水缸的「消防裝置關閉通知書」，未曾主動查問、亦不知是否存在



大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

