宏福苑｜工人吸煙沒跟進、後梯木「生口」忽略風險　物管認欠警覺

大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈出席作供。對於工人吸煙問題，法團要求宏業一個月內改善，鄭芷盈稱記得此事，但吸煙情況無太大改善。鄭芷盈承認，管理處無法管理宏業的工人，「無權炒佢哋」，而置邦亦無進一步行動處理吸煙問題。對於有人在後樓梯用木門作「生口」，鄭芷盈承認管理處對此沒警覺性，稱：「鴻毅作為工程顧問，相信鴻毅的專業」。



宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（右）。（資料圖片／黃偉民攝）

鄭芷盈自2014年8月起在宏福苑工作，為物業主任，職責是包括處理投訴、出通告等。聽證會展示大維修投訴紀錄，顯示有住戶投訴有工人在棚內吸煙，對於工人吸煙問題，法團要求宏業一個月內改善，包括增吸煙區。如再出現，會罰款、訓示或解僱。

鄭芷盈表示記得此事，但一個月後，吸煙情況無太大改善。對於置邦興業的高級管理員黃百盛昨日（1日）作供指置邦只是「傳聲筒」，無法管理宏業的工人（見另稿），鄭芷盈承認管理處無法管理宏業的工人，「無權炒佢哋」，又指前線員工可做的有限。

鄭又指，她後期知道宏業如發現有工人吸煙，會即時停用工人，但實際未知有否執行。她承認，置邦無進一步行動處理吸煙問題。

2026年4月2日，宏福苑大火首輪聽證會進入最後一日，宏福苑的管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈（中）出席作供。（馬耀文攝）

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片／翁鈺輝攝）

工程期間，有人在後樓梯用木門作「生口」。獨立委員會代表大律師杜淦堃問到，是否無人有警覺性、留意到生口有風險，鄭芷盈同意，稱管理處對此沒警覺性，也沒行動，「鴻毅作為工程顧問，相信鴻毅的專業」。

另外，大維修期間，有住戶投訴光井有垃圾。鄭指，不記得光井有投訴，但收過關於垃圾的投訴。她同意大維修時多垃圾堆積，留意到光井位置，「不是特別多垃圾，平時都有，但留意到宏業工人沒勤力清。」