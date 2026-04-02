城規會委任8名新成員　包括前立法會議員張欣宇、測量師張翹楚等

政府今日（2日）公布，行政長官已委任6名官方及25名非官方人士為新一屆城市規劃委員會的成員，任期兩年，由2026年4月1日起至2028年3月31日止。當中包括前立法會議員張欣宇、資深測量師張翹楚、港交所董事車品覺等。



發展局常任秘書長（規劃及地政）及非官方成員廖凌康將分別繼續擔任城規會主席及副主席。規劃署署長將繼續擔任兩個規劃小組委員會主席。非官方成員黃幸怡及劉竟成將分別繼續擔任都會規劃小組委員會和鄉郊及新市鎮規劃小組委員會副主席。

發展局局長甯漢豪表示，十分感謝六位卸任委員過去為城市規劃工作所作出的貢獻。我們期待與新一屆城規會成員緊密合作，繼續做好空間規劃，推動有利社會的發展項目，包括北部都會區的發展，助力香港向前發展。

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