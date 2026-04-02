宏福苑前保安主任稱曾上報吸煙等問題未獲跟進 物業主任：沒收過
撰文：陳萃屏 任葆穎 林遠航
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大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）踏入第八日，宏福苑時任管理公司「置邦興業」物業主任鄭芷盈出席作供。有已離職保安主任向警方作供指，大維修期間，見過有人在棚架吸煙，又發現消防警報裝置被關，曾向上司反映，未獲正面跟進。鄭芷盈與公司其餘二人都是該保安主任的上司，鄭今日作供指，沒接過其反映。
鄭芷盈自2014年8月起在宏福苑工作，為「置邦」物業主任，職責是包括處理投訴、出通告等。獨立委員會代表大律師杜淦堃展示前保安主任黃智德向警方交代的證供，稱黃智德對置邦「有不少不滿」。
黃在證供指，他巡邏時發現環境惡劣，寫字樓樓層沒灑水系統、建築材料在樓層與走廊亂放，包括發泡膠及煙頭。他曾在一周內收到兩個居民投訴工人吸煙，他亦曾目睹有人在棚架吸煙。
黃智德又指，他2025年5月1日首日在宏福苑上班，當時屋苑已有打鑿工程，但控制室的消防警報裝置無著燈，掛住一塊寫上「掛牌」兩字的紙皮。黃曾向男下屬詢問無著燈的原因，男下屬向他稱「個消防系統壞咗，所以無燈同掛牌」。黃擔心工作環境危性命，曾向上司反映，未獲正面跟進。
鄭芷盈與駐苑經理黎永利都是黃的上司，鄭在聽證會上表示，自己沒接過黃的反映，又否認控制室有消防警報裝置。鄭又指，事件有被傳媒報道，她曾問黃的直屬上司、助理物業主任周小姐，但周稱沒收過黃任何反映。
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