復活節好去處｜13大市集展覽！西九咖啡節＋$10會展試食500檔美食

復活節好去處｜復活節在香港有什麼好去處？即將迎來復活節長假期，還未想好怎安排？《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理13大復活節好玩的地方，包括$10入場費就可試盡500多款美食的試食節、邀來多位日本重量級歌手的《CON-CON HONG KONG》；以及各個商場的最新復活節活動等，詳情即睇下文！



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復活節好去處推介｜短期展覽

復活節好去處推介【1】香港國際試食節暨優質食品博覽2026——$10試盡500檔美食／先試後買體驗／中年靚聲王歌手表演

復活節用$10就可以吃到飽？香港國際試食節暨優質食品博覽2026將於4月3至4月7日舉行。試食節主打「先試食，後購買」的購物體驗，一個票價便可試盡全場500多個攤位。

場地分為5大區域，包括飲嘢市集，集合近20檔特色咖啡、茶飲及手搖；食玩館，集合多國人氣卡通角色美食及限定精品；美樂士多，售賣香港70、80年代的懷舊小食、玩具；歡樂天地嘉年華，設攤位遊戲及多款親子遊戲機；還有中年靚聲王音樂會，請來黃夏蕙、鮑聖光、李泇霖、沈宗賢及多位經典歌手獻唱，有得食有得玩，還有表演睇，門票只需$10！

香港國際試食節暨優質食品博覽2026｜票價

門票：$10

👉🏻 門票$10 入場食到飽！復活節好去處

香港國際試食節暨優質食品博覽2026

日期：2026年4月3至7日

時間：2026年4月3至6日 上午10時至晚上8時／2026年4月7日 上午10時至晚上6時

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall1ABCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）



復活節好去處推介【2】香港咖啡節——逾80個本地及國際品牌咖啡／大型戶外DJ咖啡音樂派對／親子足球挑戰／$60起

復活節還未想到去哪裡玩？香港咖啡節將於4月3日至4月6日一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行！除了可以品嘗超過80個本地及國際品牌的咖啡，等你Chill住打卡之外，每一日都有不同的精彩活動等你參加，包括香港最大型戶外DJ咖啡音樂派對、兒童節限定的親子足球挑戰、日出日落草地瑜伽體驗，以及寵物挑戰，啱晒情侶拍拖、親子放電！門票由$60起！

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香港咖啡節｜一日入場門票（僅門票）

門票：$60

香港咖啡節｜一日通行證（包門票、4個代幣、紀念品）

門票：$220

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香港咖啡節

日期：2026年4月3日至4月6日

時間：早上11時至晚上8時

地點：西九文化區藝術公園大草坪



復活節好去處推介【3】Central Yards中環藝嚐展——可品嘗的藝術展／2人同行9折

可以吃藝術品的展覽，你又去過未？糅合藝術、味覺與想像的香港全新文化盛會Central Yards中環藝嚐展，宣布與本地知名藝術家阮家儀與蛙王（郭孟浩）家合作，展出多個沉浸式藝術裝置。藝嘗展主打充滿玩味與共融的藝術盛會，每個展廳的展品不但可觀賞，而且更可以品嘗，打破大眾對藝術展覽的既有印象！現有2人同行9折優惠！

中環藝嚐展直擊！Edible Art Fair必看10大／可吃的展品＋獨家9折

Central Yards中環藝嚐展｜日間門票

獨家9折二人套票：$608.4起｜原價$676起｜人均$304.2起

成人（1位）：$338起

兒童（1人）：$168起

特專門票（1人）：$278起

Central Yards中環藝嚐展｜夜間門票

獨家9折二人套票：$716.4起｜原價$796起｜人均$358.2起

成人（1位）：$398起

兒童（1人）：$198起

特專門票（1人）：$318起

＊兒童為3至12歲；學生、65歲或以上長者可購買特惠門票。

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Central Yards中環藝嚐展

日期：即日至2026年4月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：中環海濱活動空間



復活節好去處推介【4】CON-CON HONG KONG 2026——多元化展覽／高橋洋子＋大黑摩季＋FLOW出演／多個動漫打卡位

想一次過欣賞《新世紀福音戰士》主唱高橋洋子、《SLAM DUNK》片尾曲《我只凝望你》 主唱大黑摩季、《火影忍者》主題曲主唱樂隊FLOW的精彩Live Show？那麼就不能錯過亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」！CON-CON HONG KONG有別於一般展覽，集結動漫展、音樂節或品牌展覽等多個領域，不但有多個日本IP聯乘國際品牌，現場更設有「會場限定IP體驗專區」及「黑盒劇場」 。

除了多位日本重量級嘉賓，還請來本地人氣歌手及組合，如Anson Kong@MIRROR、晚安莉莉等到場演出，展覽更設有多個打卡位，例如《咒術迴戰》的特級咒物「獄門疆」 、初代《機動戰士高達》經典場面重現等，現時門票低至$240入場！

👉🏻 門票低至$240

CON-CON HONG KONG 2026｜門票

優惠價：$240起（連手續費）

👉🏻 門票低至$240

CON-CON HONG KONG 2026

日期：2026年4月4日至5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館



復活節好去處推介【5】西九龍藝術公園——10米長巨型互動貓貓／貓奴必去

西九家FUN藝術節（藝術節）即日至4月12日舉行！藝術節將橫跨復活節假期，集結多位來自澳洲、西班牙、英國及香港的藝團與藝術家，舉辦超過120場多元化節目。今屆焦點節目當然是由英國創意工作室Air Giants創作的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》，作品首次在亞洲展出，展覽將展出三隻可愛貓貓，融合聲音、燈光及觸感互動，最長一隻更有足足10米，其躺姿優哉游哉，非常可愛！活動更是免費開放予市民參與，復活節必去！

西九家FUN藝術節

日期：即日至2026年4月12日（《夢遊喵境》為即日至4月7日）

時間：上午11時至晚上8時

地點：西九文化區藝術公園海濱東草坪



復活節好去處推介【6】香港潑水節2026——在港感受泰國風情！

想在香港感受泰國節日氣氛？香港潑水節將於4月3日至5日，復活節期間舉行！活動已有12年歷史，場地今年移師至中環PMQ，讓更多市民感受泰國文化。今年活動焦點包括全場送花票選「香港潑水節小姐」選美、「香港潑水節先生」選舉、泰Amazing電車、香港潑水節2026終極大抽獎等，更會請來不同界別的嘉賓分享旅遊心得及歌唱表演，仲有泰國翟道翟市集，可嘗盡多款泰國美食！

香港潑水節2026

日期：2026年4月3日至5日

時間：早上11時30至晚上9時30

地點：香港中環鴨巴甸街35號



復活節好去處推介｜主題樂園

復活節好去處推介【7】迪士尼樂園——20周年慶典／全新「Duffy與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園20周年慶典正式展開！樂園將展出一連串的紀念活動，包括近30分鐘的昇華版夜間匯演、歷年來最大型的巡遊等等，即日至6月7日期間，樂園將上演「Duffy與好友同萌遊」，Duffy and Friends屆時會換上全新春日造型，首次同台亮相20周年城堡演出！作為迪士尼粉絲，趁復活節享受夢幻氣氛就最適合不過！

👉🏻 $700起入場連玩2日

迪士尼樂園｜門票

換購價（成人）：$610起｜原價$669起

換購價（兒童）：$455起｜原價$499起

迪士尼樂園｜連玩2日門票

換購價（成人）：$700起｜$350／日｜原價$1,338起

換購價（兒童）：$557起｜$278.5／日｜原價$998起

👉🏻 $700起入場連玩2日

香港迪士尼樂園

日期：即日至2026年6月28日

時間：早上9時30至晚上9時

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



復活節好去處推介【8】海洋公園——全新Sanrio合作活動／2.5米高布甸狗／全新海洋列車

6大Sanrio characters登陸海洋公園！一眾人見人愛的角色，如Hello Kitty、Cinnamoroll、Kuromi和Hangyodon等現身海洋公園各處！全新活動內容包括Sanrio characters深海夢幻探險，讓大家登上潛艇，一同尋找秘寶；此外，還有多個打卡位，包括充滿Sanrio characters的海洋列車、My Melody & Kuromi派對屋、2.5米高的Pompompurin充氣裝置等。在復活節期間，不同日子都有限定的見面會，Sanrio粉絲必去！👉🏻 立即購票海洋公園

海洋公園

日期：即日至2026年8月23日

時間：上午10時至晚上6時30分

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



復活節好去處推介｜商場活動

復活節好去處推介【9】銅鑼灣希慎廣場——100%多啦A夢櫻花節／期間限定店／互動遊戲區

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展即將於東京展開，即使去不到東京欣賞，在銅鑼灣希慎廣場亦有期間限定的活動舉行！

2026年4月3日至4月19日期間，銅鑼灣希慎廣場將舉辦「100%多啦A夢櫻花節」！現場設有櫻花多啦A夢限定商店、互動遊戲區、多啦A夢手作區、扭蛋專區及主題自拍亭等多個體驗區，保證打卡打到手軟，此外還有多款香港限定紀念品，包括「櫻花多啦A夢」及「飯糰多啦A夢」毛絨鎖匙扣等限定商品，只要提前預約便可入場掃貨，啱晒各位多啦A夢迷！

「100%多啦A夢櫻花節」春日體驗店預約

「100%多啦A夢櫻花節」

日期：2026年4月3日至4月19日

時間：早上10時至晚上10時

地址：銅鑼灣希慎廣場G/F、1/F、5/F



復活節好去處推介【10】又一城——自製繽紛馬賽克磁石工作坊

LOG-ON TOGATHER「香港真實人生鐵路」開站！想製作極具本土特色的「港式鐵路牌」？又一城LOG-ON TOGATHER在復活節期間推出全新「香港真實人生鐵路」主題店，結合打卡、創作與收藏三大元素，在周末期間，更有工作坊讓大家親手創作獨一無二的紀念品，當中有過百款貼紙、繽紛馬賽克磁石可自由配搭，無論是港鐵車站名還是港式潮語都有！

《人生鐵路馬賽克》工作坊

日期：2026年4月1日至5月13日（只限週末及公眾假期）

時間：下午1時至7時

參加費用：$30



LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

日期：2026年4月1日至5月13日

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：又一城LOG-ON



復活節好去處推介【11】元朗YOHO MALL I——彼思動畫期間限定店／多個人氣角色打卡位／逾500款日本直送商品

即日至4月19日期間，Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」登陸元朗YOHO MALL I 中庭！現場設有多達500款日本直送商品，例如《優獸大都會2》晴天娃娃小夜燈盲盒、《反斗奇兵》迷你蛋擊盲盒手辦系列等，另外還有《玩轉腦朋友》歡樂擔當「樂樂」、《反斗奇兵》萌爆「三眼仔」等人氣角色打卡裝置，讓各位彼思動畫迷盡情打卡！

Lifelike「角色聯『萌』期間限定店」

日期：即日至4月19日

時間：上午11時至下午9時

地點：元朗YOHO MALL I 中庭



復活節好去處推介【12】AIRSIDE——巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置／手機繩DIY體驗

今個復活節，AIRSIDE變身為海底奇幻世界，推出期間限定「比奇堡滋味派對」！除了有巨型海綿寶寶及派大星吹氣裝置外，現場更設有3大創意打卡點——巨型蟹堡滋味套餐，讓大家感受巨型漢堡、黃金扭紋薯條包圍的震撼；海底花生打卡站——可踏進花生禮盒，與海綿寶寶及派大星打卡影相；最後還有夢幻PIZZA盒，可配合鏡面反射拍出構圖獨特的照片；此外還有海綿寶寶手機繩DIY體驗，大家可自由發揮創意，製作可愛的手機繩，無論是親子樂遊、與好友結伴打卡，還是帶同毛孩放電，都非常適合！

AIRSIDE×海綿寶寶「比奇堡滋味派對」

日期：即日至2026年4月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：AIRSIDE二樓中庭



AIRSIDE×海綿寶寶「海綿寶寶手機繩DIY體驗」

日期：2026年4月3日及4日（星期六、日）

時間：下午1時30分至晚上6時（每節25分鐘）

地點：AIRSIDE二樓中庭

費用：$130／人（包括手機繩及精美刺繡貼紙×1）



復活節好去處推介【13】朗豪坊——3.5米高魔法師輕鬆小熊／互動體驗／抽全球限量閃卡

來自日本的輕鬆小熊登陸朗豪坊！復活節期間，由San-X、AQI與Nicoa共同企劃的《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店，將於4月1日至26日在朗豪坊舉行。當中必打卡有3.5米高的魔法師造型輕鬆小熊、小白熊、小黃雞及茶小熊；現場更設有互動體驗區及魔法扭卡機，可抽取全球限量閃卡，同時，期間限定商店將推出逾30款全球首發的主題限量精品；及逾200款日版原創新品，粉絲肯定大有斬獲！

《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》

日期：2026年4月1日至26日

時間：上午10時30分至晚上9時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場



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