復活節最新｜至晚上9時入境處錄68.5萬人次離港　羅湖口岸最多人

【深圳口岸/福田/羅湖/西九龍高鐵站/高鐵/港珠澳大橋/蓮塘/皇崗/落馬洲/復活節/復活節假期】復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，多個陸路口岸人潮湧湧。入境處公布，截至晚上9時，各管制站共錄得約110萬人次出入境，當中約68.5萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境。《香港01》將持續更新北上交通狀況。



深圳灣口岸人頭湧湧，現場架起鐵馬，大批警員協助疏導人潮。(Man On Tse@Facebook 影片截圖)

【23:30】根據入境處數字，截至晚上9時，各管制站錄得110.2萬出入境人次。其中離境人次高達77.7萬，當中近九成、約68.5萬為香港居民，當中最多人經羅湖口岸出境，有約14萬人次；經機場離境的港人則有約7萬人次。若扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭、中國客運碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有超過52.2萬人次經陸路口岸北上內地。

至於入境有約32.5萬人次，當中約21.4萬為港人；南下訪港的內地旅客則有約7萬人次。另外，有約6.4萬內地旅客於夜晚9時前離境。

【17:40】入境處數字顯示，截至下午4時，各管制站共錄得約61.7萬人次出境。當中約56.9萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達12.3萬、有約11.7萬為港人；其次約10.1萬港人經落馬洲支線出入境管制站出境。至於經機場外遊的香港居民，亦超過5.7萬人。

【11:30】入境處數字顯示，截至早上10時，各管制站共錄得約30.2萬人次出入境。其中離境人次達24.6萬，當中約23.2萬為香港居民。最多人經羅湖口岸離境，人次達4.4萬；其次約4.1萬人次經落馬洲支線出入境管制站出境。至於經機場外遊的香港居民，亦超過3.5萬人。

入境方面，今日截至早上10時錄得約5.6萬人次，其中約3萬為香港居民。內地旅客人次則約1.6萬。

【11:00】多個出入境口岸中，以深圳灣口岸最為繁忙。今早9時許，深圳灣口岸已人滿為患，10時許開始實施人流管制，警方需在口岸外架起鐵馬管控秩序。根據運輸署應用程式《香港出行易》，截至早上約11時，深圳灣口岸香港居民出境通道顯示為「繁忙」，即一般需16至30分鐘完成出境，其他口岸則正常。(詳見另稿)

另外，同一時間、早上約11時，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）當前輪候時間全屬正常水平，即一般不多於30分鐘。

復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，，根據運輸署應用程式《香港出行易》，11時左右深圳灣口岸香港居民出境情況顯示為「繁忙」，即一般需16至30分鐘完成出境。（《香港出行易》截圖）

11時左右，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）當前輪候時間全屬正常水平，即一般不多於30分鐘。（港珠澳大橋穿梭巴士網頁截圖）

【10:00】有內地網民在社交平台「小紅書」分享福田口岸情況，從相片中可見有約百人在口岸外排隊，發文人稱「光地鐵排了半小時」。另有內地人指，平日早上10時許，已返到公司，但今日遇上復活節，同一時間則仍在地鐵上，有人留言指「嚇得我馬上轉去羅湖」。

「港車北上」擠塞情況同樣「慘烈」，有駕駛人士分享指塞車塞了一小時，仍在橋上。

有內地人在社交平台「小紅書」分享福田口岸情況，從相片中可見有劇百人在口岸外排隊，發文人稱「光地鐵排了半小時」。（小紅書截圖）

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

復活節假期首日（4月3日），有「港車北上」駕駛人士分享指塞車塞了一小時，仍在橋上。（Lawrence Cheung@港車北上分享群 Facebook）

入境處料今日為陸路出境高峰期 約71.2萬人次

香港入境處早前指，與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有543萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境高峰期料為4月3日，出境人次約71.2萬，入境高峰期料為4月7日，入境人次約67.1萬。

香港入境處又估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站和深圳灣管制站會非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬和18.4萬人次出入境。